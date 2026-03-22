快訊

賴總統拋重啟核電 反核團體：可能總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道

聽新聞
0:00 / 0:00

類風濕性關節炎病人肝腎功能不佳 恐無藥可用 健保署加速藥品給付研議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，病友團體於去年提出放寬進階治療給付建議，目前已在進行研議，並完成第一次專家會議，但涉及藥物並非只有一款，且專家尚未達成給付條件共識，需要較多時間討論，但會加速審議。本報資料照片
衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，病友團體於去年提出放寬進階治療給付建議，目前已在進行研議，並完成第一次專家會議，但涉及藥物並非只有一款，且專家尚未達成給付條件共識，需要較多時間討論，但會加速審議。本報資料照片

類風濕性關節炎病友指出，目前僅二成重度患者使用生物製劑，但患者年齡漸長，恐因肝腎功能不佳無法申請治療。衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文表示，病友團體去年提出建議，健保署已進行研議，目前完成第一次專家會議，由於涉及藥物並非只有一款，且專家尚未達成給付條件共識，需要較多的時間進行討論，將持續加速審議。

類風濕性關節炎之友協會今天舉行會員大會，病友會理事長張玲瑗表示，目前類風濕性關節炎正在接受藥物治療的病友，病情多為中重度，人數約有15萬至20萬人，其中，約8成中度患者為使用消炎止痛藥，僅2成重度患者使用生物製劑。協會懇請健保署應放寬治療給付門檻，改善治療困境，打造人本醫療制度。

對於健保財務壓力考量，張玲瑗理解，並提出務實調整建議，原先主張將給付門檻調整為DAS28≥3.2，現已願意設定為DAS28≥3.6，期望在兼顧財務可行性的前提下，讓病情不穩定但尚未達極重度的患者，能及早接受有效治療，避免病情惡化與不可逆的關節損傷。

DAS28國內常用來評估類風濕性關節炎病人共28處關節活動度的評分工具。黃育文說，因病友團體主張將給付門檻調整為DAS28≥3.2，後又調整為DAS28≥3.6，須由專家審視規範及研議如何調整，並與提供藥品的藥廠討論。

黃育文指出，類風濕性關節炎病人用藥，原就分為一線、二線等不同藥物，當初藥物給付通過專家討論達成共識；如今，藥品推陳出新，病人用藥需求有所不同，依照程序進行審議。

健保署 病人 患者

延伸閱讀

類風濕性關節炎病人肝腎不佳恐無藥可用 病團籲放寬生物製劑給付

爭取神經內分泌瘤新藥給付 病友團體籲多元考量效益

「賈伯斯病」新藥昂貴未納健保 癌友跨海求醫

健康名人堂／鬆綁健保給付 完善癌症照護版圖

相關新聞

晚安小雞出獄斷崖式衰老 醫揭高壓致皮質醇升加速老化

爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因案在柬埔寨服刑2年，上月期滿，19日返台時上銬畫面曝光，外貌被指「斷崖式衰老」，引發討論。精神科醫師楊聰財指出，長期處於高壓、睡眠不足與營養不良環境，確實可能在短時間內出現明顯老化，甚至伴隨創傷後壓力反應（PTSD）。

減少空中轉圈！桃機流管新制上路 飛機地面等待取代空中盤旋

有民眾反映，桃機悄悄實施流量管制新規，尖峰時段部分航班出現延誤30分的情況。對此，交通部民航局表示，3月16日起實施以「地面等待」取代「空中等待」的新型態流管，減少在抵達機場空中盤旋等待風險，而桃機尖峰航班需求大於空域、機場及航管能量，因此尖峰航班延誤並非新制上路才發生。由於清明連假將至，預期出國人潮增加，也讓新制上路後的航班流控面臨考驗。

鳶嘴山步道引導繩被割斷15處鬆綁28處 山友怒批：根本在謀殺

台中市和平區熱門登山路線的鳶嘴山步道引導繩被嚴種破壞，林業及自然保育署台中分署提昨天會台中警方完成蒐證，將修繕調整引導繩位置；引導繩被割斷共15處、鬆綁28處，山友批割繩者像殺人行為，太可惡。

戴口罩不能領錢！郵局ATM「強制露臉」上半年試辦50台

為打擊詐騙車手，金管會推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，目前已有8家公股銀行率先推動，中華郵政也規畫今年上半年40至50台ATM導入「臉部遮蔽示警」功能，若戴口罩、墨鏡遮蔽臉部提款，將發出警示聲，需脫下口罩、墨鏡、安全帽才可領錢。

冰箱隱形毒物大掃描！「1物質」煮沸殺不死 醫師示警：當心慢性發炎

過去囤積在冰箱與櫃子的舊食材可能成為身體隱形負擔。功能醫學醫師歐瀚文指出，許多人捨不得丟棄，認為「冰著就不會壞」、「過期一點沒關係」，但這些食品往往成為慢性發炎與腸道敏感的源頭。建議大家在採買新食材前，先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。 歐瀚文提醒，粉狀與乾貨類如花生粉、咖啡粉、辣椒粉等，受潮結塊或有霉味時應立即丟棄，因為黴菌毒素耐高溫，煮沸也無法破壞；油脂與堅果類如食用油、堅果糖若有油耗味，也應避免食用，否則容易產生自由基與過氧化物，引發慢性發炎。 鍋具與容器類更需檢查，不沾鍋塗層剝落或刮痕累累，可能釋放全氟化合物(PFAS)及鋁；美耐皿或塑膠盒若表面霧化或刮痕，容易釋出塑化劑與

水果吃錯時間恐變胖 營養師曝「3關鍵」避開地雷

營養師邱世昕近日在臉書發文指出，不少人習慣在飯後切一大盤水果，認為能幫助消化又養生，但其實這個觀念可能「剛好相反」。他分享案例，有人長期飯後吃水果，結果不僅肚子變大，還容易脹氣，提醒民眾別把水果當成飯後「必備流程」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。