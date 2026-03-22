類風濕性關節炎病人肝腎功能不佳 恐無藥可用 健保署加速藥品給付研議

類風濕性關節炎病友指出，目前僅二成重度患者使用生物製劑，但患者年齡漸長，恐因肝腎功能不佳無法申請治療。衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文表示，病友團體去年提出建議，健保署已進行研議，目前完成第一次專家會議，由於涉及藥物並非只有一款，且專家尚未達成給付條件共識，需要較多的時間進行討論，將持續加速審議。

類風濕性關節炎之友協會今天舉行會員大會，病友會理事長張玲瑗表示，目前類風濕性關節炎正在接受藥物治療的病友，病情多為中重度，人數約有15萬至20萬人，其中，約8成中度患者為使用消炎止痛藥，僅2成重度患者使用生物製劑。協會懇請健保署應放寬治療給付門檻，改善治療困境，打造人本醫療制度。

對於健保財務壓力考量，張玲瑗理解，並提出務實調整建議，原先主張將給付門檻調整為DAS28≥3.2，現已願意設定為DAS28≥3.6，期望在兼顧財務可行性的前提下，讓病情不穩定但尚未達極重度的患者，能及早接受有效治療，避免病情惡化與不可逆的關節損傷。

DAS28國內常用來評估類風濕性關節炎病人共28處關節活動度的評分工具。黃育文說，因病友團體主張將給付門檻調整為DAS28≥3.2，後又調整為DAS28≥3.6，須由專家審視規範及研議如何調整，並與提供藥品的藥廠討論。

黃育文指出，類風濕性關節炎病人用藥，原就分為一線、二線等不同藥物，當初藥物給付通過專家討論達成共識；如今，藥品推陳出新，病人用藥需求有所不同，依照程序進行審議。