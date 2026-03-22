快訊

10惡煞棒砸台北懷愛館旁禮儀社 警急追查「展開檢肅行動」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵2起重大事故 運安會立案調查

中央社／ 台北22日電

台鐵近日一列自強號在新左營站發生火災，另有一列柴電機車與水泥貨物列車發生衝撞導致出軌事故，都被國家運輸安全調查委員會認定為重大事故，立案調查。

根據運安會官網，12日台鐵第114次自強號列車，由屏東縣潮州站出發往北開往基隆市七堵站，但列車在抵達高雄市新左營站時，台鐵人員發現第2車車底第2軸處出現明火，即使用滅火器予以撲滅，所幸事故無人員傷亡。

另一起柴電機車與水泥貨物列車衝撞導致出軌事故發生在13日，台鐵編號R203柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，與鄰近股道運轉中幸福水泥股份有限公司貨物列車發生衝撞，造成貨物列車2節車廂出軌，事故無人員傷亡。

運安會指出，2起事故接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣調查官進行調查，認定2起事故都屬於重大鐵道事故，已立案調查並持續蒐集相關事證。

運安會表示，相關事故資訊及調查進度，將適時於運安會網站公布。

運安會 台鐵

延伸閱讀

獨／高雄無號誌路口交叉撞活活燒死 警曝支、幹道肇責大有關係

國1北上楊梅段深夜5車連環撞 受困駕駛骨折急送醫

月台無閘門 台鐵乘客更有隱憂

「慢」字提醒沒人理…高雄無號誌路口車禍 2年12死

相關新聞

戴口罩不能領錢！郵局ATM「強制露臉」上半年試辦50台

為打擊詐騙車手，金管會推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，目前已有8家公股銀行率先推動，中華郵政也規畫今年上半年40至50台ATM導入「臉部遮蔽示警」功能，若戴口罩、墨鏡遮蔽臉部提款，將發出警示聲，需脫下口罩、墨鏡、安全帽才可領錢。

冰箱隱形毒物大掃描！「1物質」煮沸殺不死 醫師示警：當心慢性發炎

過去囤積在冰箱與櫃子的舊食材可能成為身體隱形負擔。功能醫學醫師歐瀚文指出，許多人捨不得丟棄，認為「冰著就不會壞」、「過期一點沒關係」，但這些食品往往成為慢性發炎與腸道敏感的源頭。建議大家在採買新食材前，先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。 歐瀚文提醒，粉狀與乾貨類如花生粉、咖啡粉、辣椒粉等，受潮結塊或有霉味時應立即丟棄，因為黴菌毒素耐高溫，煮沸也無法破壞；油脂與堅果類如食用油、堅果糖若有油耗味，也應避免食用，否則容易產生自由基與過氧化物，引發慢性發炎。 鍋具與容器類更需檢查，不沾鍋塗層剝落或刮痕累累，可能釋放全氟化合物(PFAS)及鋁；美耐皿或塑膠盒若表面霧化或刮痕，容易釋出塑化劑與

水果吃錯時間恐變胖 營養師曝「3關鍵」避開地雷

營養師邱世昕近日在臉書發文指出，不少人習慣在飯後切一大盤水果，認為能幫助消化又養生，但其實這個觀念可能「剛好相反」。他分享案例，有人長期飯後吃水果，結果不僅肚子變大，還容易脹氣，提醒民眾別把水果當成飯後「必備流程」。

不想錯過安可…演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

南韓人氣女團 TWICE「THIS IS FOR」世界巡演台北場週五正式在 臺北大巨蛋 登場，連續三天開唱吸引約12萬人朝聖，不僅創下360度舞台等多項紀錄，也讓粉絲從開場一路嗨到尾聲。不過長時間演出下，「看到一半想上廁所」早就是不少歌迷共同困擾。

類風濕性關節炎病人肝腎功能不佳…恐無藥可用 健保署加速藥品給付研議

類風濕性關節炎病友指出，目前僅二成重度患者使用生物製劑，但患者年齡漸長，恐因肝腎功能不佳無法申請治療。衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文表示，病友團體去年提出建議，健保署已進行研議，目前完成第一次專家會議，由於涉及藥物並非只有一款，且專家尚未達成給付條件共識，需要較多的時間進行討論，將持續加速審議。

「台灣好行」觀光巴士駕駛涉毒駕 觀光署：加強抽查機制

今年2月20日春節連假期間，一輛由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士發生擦撞事故，後續檢測發現駕駛竟為毒駕。對此，交通部觀光署表示，該駕駛已被解聘，該業者在年度評鑑中將扣分，另也函請另函請相關單位及業者，要求各路線強化毒品、酒精檢測頻率與突擊抽查機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。