台鐵2起重大事故 運安會立案調查

台鐵近日一列自強號在新左營站發生火災，另有一列柴電機車與水泥貨物列車發生衝撞導致出軌事故，都被國家運輸安全調查委員會認定為重大事故，立案調查。

根據運安會官網，12日台鐵第114次自強號列車，由屏東縣潮州站出發往北開往基隆市七堵站，但列車在抵達高雄市新左營站時，台鐵人員發現第2車車底第2軸處出現明火，即使用滅火器予以撲滅，所幸事故無人員傷亡。

另一起柴電機車與水泥貨物列車衝撞導致出軌事故發生在13日，台鐵編號R203柴電機車於花蓮縣和仁車站調車時，與鄰近股道運轉中幸福水泥股份有限公司貨物列車發生衝撞，造成貨物列車2節車廂出軌，事故無人員傷亡。

運安會指出，2起事故接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣調查官進行調查，認定2起事故都屬於重大鐵道事故，已立案調查並持續蒐集相關事證。

運安會表示，相關事故資訊及調查進度，將適時於運安會網站公布。