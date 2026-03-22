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台灣好行駕駛涉毒駕 觀光署：加強抽查機制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年2月20日「台灣好行」九份金瓜石線發生擦撞意外，警方發現周姓司機涉毒駕，將他送辦，台北客運已解聘。記者游明煌／翻攝
今年2月20日「台灣好行」九份金瓜石線發生擦撞意外，警方發現周姓司機涉毒駕，將他送辦，台北客運已解聘。記者游明煌／翻攝

今年2月20日春節連假期間，一輛由九份金瓜石返回台北市區的「台灣好行」觀光巴士發生擦撞事故，後續檢測發現駕駛竟為毒駕。對此，交通部觀光署表示，該駕駛已被解聘，該業者在年度評鑑中將扣分，另也函請另函請相關單位及業者，要求各路線強化毒品、酒精檢測頻率與突擊抽查機制。

為加強國旅發展，觀光署推出「台灣好行」提供旅客直達景點接駁服務，但今年2月20日一輛載有10多名乘客的「台灣好行」，在瑞芳車站附近發生擦撞，由於駕駛神情有異且有毒品前科，警方獲報到場時對其進行快篩，結果竟發現安非他命呈陽性反應，目前客運業者已解聘該駕駛。

對此，觀光署表示，現行客運業主管機關針對業者都有一套檢測標準規範，觀光署將函請公路局協助強化抽查機制，另請地方政府、國家風景區管理處等相關單位加強叮囑客運業者落實行前教育及檢測。

另外，觀光署每年也會針對台灣好行進行評鑑，依照評鑑結果分配營運補貼金額，若有發生重大事故、毒駕或酒駕等狀況將在評比項目中予以扣分。

觀光署指出，台灣好行目前共有91條路線、29個推動單位，涵蓋40家客運業者，另有1條「白沙屯線」籌備中，此次肇事的客運業者共經營2條台灣好行路線，包含木柵平溪線、九份金瓜石線。

今年2月20日「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞，周姓司機涉毒駕被送辦，客運業者已解聘。記者游明煌／翻攝
今年2月20日「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞，周姓司機涉毒駕被送辦，客運業者已解聘。記者游明煌／翻攝

地方政府 金瓜石 安非他命

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