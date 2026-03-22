冰箱隱形毒物大掃描！「1物質」煮沸殺不死 醫師示警：當心慢性發炎

過去囤積在冰箱與櫃子的舊食材可能成為身體隱形負擔。功能醫學醫師歐瀚文指出，許多人捨不得丟棄，認為「冰著就不會壞」、「過期一點沒關係」，但這些食品往往成為慢性發炎與腸道敏感的源頭。建議大家在採買新食材前，先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。

歐瀚文提醒，粉狀與乾貨類如花生粉、咖啡粉、辣椒粉等，受潮結塊或有霉味時應立即丟棄，因為黴菌毒素耐高溫，煮沸也無法破壞；油脂與堅果類如食用油、堅果糖若有油耗味，也應避免食用，否則容易產生自由基與過氧化物，引發慢性發炎。

鍋具與容器類更需檢查，不沾鍋塗層剝落或刮痕累累，可能釋放全氟化合物(PFAS)及鋁；美耐皿或塑膠盒若表面霧化或刮痕，容易釋出塑化劑與環境荷爾蒙。歐瀚文提醒，選擇廚具時應注意安全材質，避免重金屬與化學毒素隨食物進入人體。

採買新食材時，他建議「買小不買大，買鮮不買俗」，尤其是堅果、果乾等乾貨，盡量選擇小包裝、透明真空包裝，以降低受潮或重金屬殘留的風險。小包裝能確保食材在短時間內食用完畢，減少健康成本，讓日常飲食更安全。

3 大斷捨離原則

粉狀與乾貨類：受潮結塊、變色或有霉味立即丟棄。 油脂與堅果類：有油耗味（哈喇味）或開封久的油脂堅果不宜食用。 鍋具與容器類：不沾鍋塗層剝落、刮痕或塑膠盒表面霧化均需更換。

除了粉狀、油脂及鍋具，隔夜菜也可能帶來健康隱憂。秀傳醫療體系總院長黃士維提醒，部分隔夜菜如綠葉蔬菜、海鮮、半熟蛋及菇類，細菌繁殖快或會生成亞硝酸鹽與組織胺，即使冷藏也無法完全避免，食用後可能增加腸胃不適或慢性健康負擔。

黃士維特別提到，甜湯如銀耳湯或木耳類在隔夜存放不當時，可能生成罕見但致命的米酵菌酸。醫師建議，冰箱並非萬能保險箱，保存食材應以「新鮮為優先」，比節省食材花費更重要，確保身體攝取安全、健康的食物。