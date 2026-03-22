類風濕性關節炎病人肝腎不佳恐無藥可用 病團籲放寬生物製劑給付

健保納入類風濕性關節炎生物製劑給付，至今已近20年，但非重度患者無法使用。類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗說，隨病友年齡增長，常出現腎臟、肝臟等慢性疾病，一旦非重症患者肝腎功能不佳，將無法繼續服用消炎止痛藥，恐致「無藥可用」，呼籲健保應放寬生物製劑等進階用藥的給付條件。

類風濕性關節炎之友協會今舉辦會員大會，張玲瑗說，「病人正面臨無藥可用的窘境，衛福部健保署應放寬生物製劑等使用條件，維持病友生活品質。」

類風濕性關節炎為慢性自體免疫疾病，病程反覆且具破壞性，對生活品質、工作能力與家庭功能皆造成重大影響。協會於民國113年進行全國性問卷調查，共回收1747份有效樣本，其中僅273位接受進階治療，顯示多數病友仍停留於傳統藥物治療階段。

調查發現，傳統藥物治療中，高達91.1%病友腸胃長期不適，80.4%肝腎功能不佳，乾眼症占76%、併發心血管疾病為64.4%。值得關注的是，即便病情持續惡化，仍有86.4%的病友因未達現行健保給付門檻（如DAS28指數），無法申請進階治療，只能在療效有限與副作用風險間被迫權衡，甚至長期依賴高劑量類固醇，增加健康風險。

張玲瑗指出，目前類風濕性關節炎正在接受藥物治療的病友，病情多為中重度，約有15萬至20萬人，其中，約8成中度患者使用消炎止痛藥，僅2成重度患者使用生物製劑。協會懇請健保署放寬治療給付門檻，改善治療困境，打造人本醫療制度。

針對健保財務壓力的考量，張玲瑗理解，並提出務實調整建議，原先主張將給付門檻調整為DAS28 ≥ 3.2，現已願意設定為DAS28 ≥ 3.6，期望在兼顧財務可行性的前提下，讓病情不穩定但尚未達極重度的患者，能及早接受有效治療，避免病情惡化與不可逆的關節損傷。

「我們不是要求奢侈治療，而是爭取基本且合理的用藥機會。」張玲瑗呼籲，病友無法痊癒，但期待能控制病情、維持功能並保有尊嚴生活。健保署應放寬進階治療，包含生物製劑與小分子口服標靶藥物的給付條件，以改善病友生活品質，長期有助降低失能、住院及併發症等整體醫療支出。