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鳶嘴山步道引導繩被割斷 登山應先目視或以手拉動檢查繩索

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中和平鳶嘴山步道多處引導繩被割斷，林業署和警方追查中。圖／警方提供
台中和平鳶嘴山步道多處引導繩被割斷，林業署和警方追查中。圖／警方提供

台中市和平區鳶嘴山步道27.3K支線沿線多處引導繩遭人切斷，影響安全，林業及自然保育署台中分署清查發現被切斷引導繩共15處，含其餘鬆綁共28處；台中分署提醒山友，山區設置引導繩主要為路徑引導與輔助通行用途，非專業攀登安全裝備，建議民眾行經相關路段時，應先以目視或以手拉動檢查繩索是否有磨損、鬆動或斷裂情形，並留意固定點是否穩固，如有疑慮，請勿使用。

台中分署也提醒登山活動仍應以自身判斷與步伐為主，避免過度依賴引導繩，以降低風險。台中分署表示，分署每個月派員辦理鳶嘴山步道巡查與設施檢視2次，目前透過公私協力由普寶基金會認養，不定期維護步道設施。該分署不定期透過宣導與標示提醒，強化民眾安全意識與守法觀念；並於發生異常時，立即通報警方協助調查。

台中分署強調，引導繩為輔助設施，請勿完全依賴，使用前請留意繩索及固定點是否穩固，行經陡峭或裸岩地形，請審慎評估自身能力，建議配戴手套等基本防護裝備，發現異常設施，請勿使用並協助通報。

登山 步道 台中市

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