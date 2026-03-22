鳶嘴山步道引導繩被破壞割斷 屋我尾山步道及木馬道支線將檢視

台中市和平區鳶嘴山步道27.3K支線，林業及自然保育署台中分署前晚接獲民眾通報沿線多處引導繩遭人切斷，已影響步道通行安全，林業署先將具危險性引導繩先拆除，清查發現被切斷引導繩共15處，含其餘鬆綁情形共28處，已依涉嫌妨礙公務罪移送偵辦，將研議提起民事損害賠償，相關損失金額尚待廠商估算，原建置經費約23萬元。

林業保育署台中分署呼籲，鳶嘴─稍來─小雪山國家步道沿線設置之引導繩，為協助民眾辨識行進路徑、降低迷途風險。這次已先行移除受損之引導繩，避免登山民眾誤用發生危險，並已設置安全提醒告示；後續將持續辦理步道引導繩修繕會勘，屋我尾山步道及木馬道支線引導繩將陸續檢視與調整。近期請登山民眾切勿依賴引導繩進行攀爬或通行輔助，務必提高警覺，審慎評估路況及自身能力，確保登山安全。台中分署呼籲，切勿任意破壞公共設施，以免觸法。

台中分署前晚向台中市警局和平分局雪山派出所報案，指出有山友通報，位於鳶嘴山路線（27.3K支線）之多處攀爬輔助引導繩遭人為惡意破壞。經台中分署鞍馬山工作站護管員趕赴現場檢視，發現自雪山路27.3K鳶嘴登山步道上方200公尺處起，全長約650公尺的範圍內，共有約28處由公部門裝設的引導繩索疑似遭人為割斷。由於該路段地勢陡峭，繩索遭破壞嚴重威脅登山民眾的生命安全。

和平警分局接獲報案後高度重視，偵查隊、雪山派出所配合相關單位現地蒐證調查，發現有多處明顯遭人破壞，警方強調，登山繩索屬公物設施，割斷或毀損公物已觸犯刑法毀損公物及不確定故意之公共危險罪責，將面臨法律嚴裁；若造成人員受傷，更需承擔相關民刑事責任。和平分局表示，如有山友期間發現可疑人事、跡證，請向和平分局雪山所及偵查隊提供線索。