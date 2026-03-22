「紙本vs電子」入境南韓SES更省時？達人搖頭：人工通道有時反而人少

韓國電子入境卡爭議持續延燒，台灣旅客近期最關心的問題是仁川機場紙本入境卡是否仍可使用。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」整理最新消息指出，雖然韓國自2026年起正式推行電子入境卡，但目前紙本和電子入境卡仍可二選一使用。若旅客不想填寫電子入境卡，可在落地仁川後於入境區現場領取紙本填寫，依舊有效。

粉專也提醒，部分航班已不再於飛機上主動發放紙本入境卡，但仁川機場第一、二航廈入境區仍提供紙本領取點。旅客可依現場情況決定填寫電子或紙本入境卡，無須事先焦慮。對台灣旅客而言，落地後仍可選擇傳統紙本方式完成入境手續。

至於仁川機場SES（Smart Entry Service，智慧入境服務自動通關系統）通道，目前仍可正常辦理。粉專觀察，SES通道不一定每次比人工通道快，特別是在部分時段人工通道反而排隊更少。建議落地後先評估現場排隊狀況，再選擇較快通道。若旅客已有SES資格，則可直接走SES通道入境。

重點整理： 一、 不想使用電子入境卡，可以改填紙本。 二、 現在紙本入境卡仍能使用，落地仁川現場可領取。 三、 SES通道可正常辦理，但不一定每次比人工通道快。 四、 17歲以上短期旅客，入境時提供指紋與臉部資訊後，可直接使用自助通關出境。

事實上，韓國正逐步邁入「無紙本入境」時代，仁川機場入境流程明顯加快。對台灣旅客而言，SES通道可直接入境，大幅縮短通關時間。雖然飛機上仍可能提供紙本入境卡，但入境大廳已有大量平板與QR Code掃描點，顯示未來電子化趨勢不可逆。

台灣旅客符合SES資格，可直接前往中間櫃檯辦理並走SES通道入境，速度明顯快於人工通道。現場觀察顯示，人工通道排隊旅客多為不適用SES的中國籍旅客。粉專提醒旅客，電子入境卡逐步取代紙本只是時間問題，利用SES可減少排隊等待與焦慮，是目前最省時的入境選擇。