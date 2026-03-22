廚餘再利用新招！達人自製堆肥桶：不用花大錢也能收液肥

生活達人陳映如近日在臉書粉專分享，她成功DIY出一個兼具水龍頭功能的廚餘堆肥桶，解決了家裡多一個專用桶的困擾。她使用美式賣場大容量洗衣精空瓶作為容器，將瓶身側面切開，再用紗窗修補膠帶封住內側出水口，避免土壤堵塞。接著將土壤與廚餘分層堆放，等到裡面看不到原本廚餘形狀，就完成了自己的堆肥桶。

陳映如建議，廚餘以無油的蔬菜水果為主，切成小丁可加快分解速度。在分解過程中會產生液肥，可從下方水龍頭取出，再用約500倍的水稀釋，即可用於植物有機肥，既環保又能循環利用。她表示，自製堆肥桶不僅省錢，也能提升家中廚餘再利用效率，還能享受DIY成功的成就感。

陳映如強調，這種DIY方式操作簡單，材料容易取得，也可以隨時調整出水口高度與容量，適合家庭小規模使用。透過這個方法，不僅能減少廚餘浪費，也能同時製作液肥，為植物提供天然養分。因此鼓勵大家，不用追求昂貴設備，也能善用身邊資源，創造環保又實用的小發明。

做法分享步驟 1. 準備一個美式賣場大容量洗衣精空瓶（有水龍頭的款）。 2. 將瓶身側面整個切開。 3. 用紗窗修補膠帶封住內側出水口（建議貼兩層，孔洞細緻，避免土壤堵塞）。 4. 分層加入土壤與廚餘，循環堆放。 5. 等內部看不到原廚餘形狀，即完成堆肥桶。 6. 取液肥時，從水龍頭口取出，用約500倍水稀釋即可施用於植物。

事實上，近日中東戰事持續延燒，荷姆茲海峽運輸幾乎停擺，衝擊全球肥料供應。農業部部長陳駿季表示，台灣肥料來源多元，不僅來自中東，還有東南亞與澳洲地區，目前台肥肥料可維持供應6到10個月，其中鉀肥可到10月、磷礦可到12月。農民可安心耕作，政府也持續掌握庫存狀況，協助確保農業生產。

此外，台灣部分地區水情吃緊，尤其苗栗後龍溪與新竹頭前溪流量偏低。陳駿季指出，政府已啟動多元抗旱措施，如分區輪灌、抗旱水井及抗旱車，並延長休耕與轉作申報期限至3月25日。農業部將持續關注水情，確保農民種植用水需求，降低灌溉壓力，並促進作物安全生長。