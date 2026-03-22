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喬巴加入無國界醫生 萬靈藥喚起關注人道援助

中央社／ 台北22日電

Netflix真人版影集航海王掀熱潮，草帽海賊團好消息不斷，船醫喬巴正式加入無國界醫生當宣傳大使，無國界醫生期盼夢想成為「萬靈藥」的喬巴能幫助年輕世代理解醫療人道援助。

多國的無國界醫生（MSF）Instagram在20日晚間宣布，由漫畫家尾田榮一郎作畫的日本漫畫航海王，人氣角色多尼多尼．喬巴正式成為官方支持者。

無國界醫生（台灣）今天告訴中央社記者，喬巴的角色是醫師，始終堅持「不分對象，人人都該獲得醫療照護」的信念，這也是無國界醫生醫療行動的核心理念，加上喬巴夢想成為「能治好任何疾病的醫師」，這個願望也呼應了無國界醫生「人人都應享有醫療照護」的價值。

無國界醫生（台灣）認為，喬巴代表的是團結、同理心，及為有需要的人挺身而出的精神，將有助於讓大眾更直觀地理解，為何無國界醫生必須在極端艱困的環境中，持續提供中立且不偏不倚的醫療服務。

無國界醫生（台灣）表示，這次喬巴成為無國界醫生的支持者，能以一個大眾熟悉的形象、更貼近大眾文化的溝通方式，讓更多人理解並認同全球醫療援助的重要性，甚至觸及過去較少主動關注人道議題的族群，包含年輕族群等，相信喬巴的加入，有助於拉近大眾與人道危機之間的距離。

無國界醫生（台灣）表示，希望藉由喬巴的故事與角色特質，向平時較少接觸人道議題的族群，介紹衝突、疫情、天災以及醫療資源匱乏地區所面臨的現實挑戰，幫助年輕世代理解醫療人道援助的實際運作和挑戰。

無國界醫生（台灣）預告，隨著計畫持續推進，與喬巴相關的主題與內容也將陸續公開，讓更多人能以自己熟悉的文化語言，認識並關心國際人道醫療議題。

無國界醫生 溝通方式

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