中東戰火衝擊醫療塑料耗材 專家：「醫材供應鏈」應提升國家安全層級

中東戰火持續影響石油運輸，衝擊全球石化供應鏈，近日塑膠袋應聲喊漲，市場預估後續多項民生用品都會漲價，甚至醫界也受牽連。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，中東局勢動盪，新光醫院及各大醫療機構己啟動緊急應變機制，政府也應將「醫材穩定供應」提升至國家安全層級。

塑膠袋價格持續上漲，甚至大缺貨，已有藥師反映醫用PVC無粉手套可能面臨缺貨與漲價。洪子仁指出，中東戰事的「蝴蝶效應」引發供應鏈斷鏈風險，進一步衝擊醫療院所日常運作所需塑料耗材供應，包括醫用手套、抽痰管、氧氣面罩等關鍵醫材，可能連輪椅等大型輔具也全面調漲。

洪子仁說，目前新光醫院除院內戰備即時庫存外，亦在院外倉庫針對塑料製品如抽痰管、手套、紙尿褲等備妥一個月以上的庫存量，以因應短期市場波動。戰事若能在短期內趨於穩定，現有庫存絕對足以支撐醫療作業正常運作，各項手術與醫療服務維持穩定，民眾無須過度恐慌。

若中東戰事持續延燒，中長期隱憂可能浮現需提早因應，目前傳出部分醫材價格上漲幅度達5%至20%，甚至出現國際大廠暫停接受報價或延遲交貨二週至一個月的情形，這對本已面臨經營壓力的醫療院所而言，無疑是雪上加霜。

洪子仁強調，醫療耗材多屬於高消耗性產品，一旦全球供應鏈因戰爭中斷，單靠醫院囤貨非長久之計，勢必需要系統性的制度解決方案。呼籲政府以更前瞻的戰略思維，將「醫材穩定供應」提升至國家安全層級，比照疫情期間經驗，建構完整的醫材韌性體系。

洪子仁建議，政府盤點國內相關醫材廠商，評估啟動「醫材國家隊」模式，當國際供應鏈受戰爭或航運中斷衝擊時，國內生產線能迅速啟動生產關鍵性醫材，如抽痰管與各類塑化醫材，建立自給自足的基礎能力，以因應長期戰事延長的不確定性。

同時，由衛福部或相關單位建立「醫材短缺早期預警系統」，當出現國際大廠拒絕報價或交貨大幅延遲等異常狀況時，政府應即時介入協調物資分配研議提供進貨補貼或價格緩衝機制，以降低成本上漲對醫療體系的衝擊，也讓台灣的醫療能持續運作不中斷。