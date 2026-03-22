水果吃錯時間恐變胖 營養師曝「3關鍵」避開地雷

營養師邱世昕近日在臉書發文指出，不少人習慣在飯後切一大盤水果，認為能幫助消化又養生，但其實這個觀念可能「剛好相反」。他分享案例，有人長期飯後吃水果，結果不僅肚子變大，還容易脹氣，提醒民眾別把水果當成飯後「必備流程」。

邱世昕解釋，當剛吃完一頓正餐時，體內血糖已處於高點，若此時再攝取大量水果，等於讓血糖進一步飆升。身體為了降低血糖，會分泌更多胰島素，將多餘糖分轉化為脂肪囤積，長期下來反而可能增加腹部脂肪，與「幫助消化」的期待背道而馳。

一、吃對時間

水果建議安排在「餐與餐之間」當點心，例如下午時段，或在飯前1小時食用以增加飽足感。若真的想在晚餐後吃，也建議至少間隔1至2小時，避免血糖疊加。

二、挑對種類

可優先選擇較低GI的水果，如芭樂或奇異果，相對不易造成血糖劇烈波動。不過即使是低GI水果，仍需注意攝取量，避免因為「健康」而過量。

三、控制份量

一天水果總量建議控制在「兩個拳頭大」，避免無意間攝取過多糖分。若飯後感到腹脹，比起吃水果，更建議起身散步約15分鐘，幫助血糖利用與腸胃蠕動。

至於減重期間是否該避免水果，多位營養師普遍認為水果其實不必被妖魔化。像柳橙、奇異果、蘋果、藍莓等都富含纖維與維生素，有助增加飽足感與營養補充，只要掌握份量與時間，仍能成為體重管理的好幫手。

專家也提醒，水果若能搭配蛋白質或健康脂肪（如堅果、優格）一起食用，有助穩定血糖並延長飽足感。整體而言，減重關鍵仍在於均衡飲食與生活習慣，而非單一食物的多寡，正確吃法才是維持健康與體態的核心。