愛情、親情與孤寂的化身 常玉二大馬畫奔入佳士得、蘇富比春拍拚馬力

傳奇畫家常玉以畫裸女、花卉聞名，但其實馬也是常玉畫作裡永恆的主題。今年是馬年。蘇富比和佳士得兩大拍賣公司，不約而同於三月底舉行的香港春拍推出常玉的馬畫作—「北京馬戲」與「毯上的曲腿馬」。兩匹「馬」都是常玉創作於1950年到1960年的作品，同為首次現身拍場，低估價都是2800萬港幣(約台幣1.1億)。

常玉共創作36幅以馬為題材的作品，其中9幅主題為馬戲，一幅藏於歷史博物館。

對常玉而言，馬承載著人生的親情與愛情。常玉童年時期隨的父親常書舫習畫，而常書舫以畫馬聞名。旅法期間，常玉因妻子瑪素（Marcelle Charlotte Guyot de la Hardrouyère）名字讀音與中文的「馬」字相近，暱稱其為「Ma」。而隨著人生際遇流轉，馬的形象逐步轉化為常玉寄寓鄉愁與心境孤寂的自我寫照，成為其晚期創作中最具自傳意味的意象之一。

佳士得27日於香港舉行的20及21世紀晚拍，焦點拍品為常玉的「毯上的曲腿馬」，畫中的白馬單膝跪地，低首於繪著福祿壽吉祥花紋的地毯之上，彷彿向觀者優雅行禮。在馬戲表演中，曲腿行禮是經典動作之，馬兒會依指令將一側膝蓋微屈下沉，展現如同鞠躬般的優雅姿態。常玉筆下的白馬正以此姿態向觀眾致意，也隱藏常玉的自況。

這幅畫成於二戰之後，當時常玉已失去家鄉的經濟援助、生活窘困，同期的中國畫家紛紛離開巴黎，只剩常玉在異鄉的舞台上奮戰，就像畫中這匹留在舞台上的曲腿馬。白馬的背景是深紅色的舞台鋪上金色地毯，隆重與孤寂之間，呈現出內斂而張力十足的戲劇感。

而3月29日領銜蘇富比香港現當代藝術晚間拍賣的「北京馬戲」，則以常玉畫中罕見的深藍色為背景，襯托象徵純潔的白馬。

蘇富比表示，「北京馬戲」於 1976 年由現任美國藏家購於洛克斯利・謝伊的畫廊。該畫廊為 1960 及 70 年代美國中西部當代藝術重要軸心。「北京馬戲」有助重新審視常玉於 1948 至 1950 年短暫旅居紐约、參與戰後蓬勃發展的美國藝壇的創作階段。

常玉定居美國期間，一度希望推廣他的體育發明—結合乒乓球與網球概念的運動「乒乓網球」，並在攝影師好友羅勃・法蘭克（Robert Frank）的工作室留宿及展示作品。這項體育發明最終推廣未果，但常玉接觸到的美國抽象藝術思潮與技法，隱隱展現於「北京馬戲」的構圖之中。