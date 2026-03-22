快訊

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

好脂肪吃對才加分 營養師推薦8種健康又實用的酪梨吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

愛情、親情與孤寂的化身 常玉二大馬畫奔入佳士得、蘇富比春拍拚馬力

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
對常玉而言，馬承載著人生的親情與愛情。圖為常玉 「毯上的曲腿馬」。圖／佳士得提供
對常玉而言，馬承載著人生的親情與愛情。圖為常玉 「毯上的曲腿馬」。圖／佳士得提供

傳奇畫家常玉以畫裸女、花卉聞名，但其實馬也是常玉畫作裡永恆的主題。今年是馬年。蘇富比和佳士得兩大拍賣公司，不約而同於三月底舉行的香港春拍推出常玉的馬畫作—「北京馬戲」與「毯上的曲腿馬」。兩匹「馬」都是常玉創作於1950年到1960年的作品，同為首次現身拍場，低估價都是2800萬港幣(約台幣1.1億)。

常玉共創作36幅以馬為題材的作品，其中9幅主題為馬戲，一幅藏於歷史博物館。

對常玉而言，馬承載著人生的親情與愛情。常玉童年時期隨的父親常書舫習畫，而常書舫以畫馬聞名。旅法期間，常玉因妻子瑪素（Marcelle Charlotte Guyot de la Hardrouyère）名字讀音與中文的「馬」字相近，暱稱其為「Ma」。而隨著人生際遇流轉，馬的形象逐步轉化為常玉寄寓鄉愁與心境孤寂的自我寫照，成為其晚期創作中最具自傳意味的意象之一。

佳士得27日於香港舉行的20及21世紀晚拍，焦點拍品為常玉的「毯上的曲腿馬」，畫中的白馬單膝跪地，低首於繪著福祿壽吉祥花紋的地毯之上，彷彿向觀者優雅行禮。在馬戲表演中，曲腿行禮是經典動作之，馬兒會依指令將一側膝蓋微屈下沉，展現如同鞠躬般的優雅姿態。常玉筆下的白馬正以此姿態向觀眾致意，也隱藏常玉的自況。

這幅畫成於二戰之後，當時常玉已失去家鄉的經濟援助、生活窘困，同期的中國畫家紛紛離開巴黎，只剩常玉在異鄉的舞台上奮戰，就像畫中這匹留在舞台上的曲腿馬。白馬的背景是深紅色的舞台鋪上金色地毯，隆重與孤寂之間，呈現出內斂而張力十足的戲劇感。

而3月29日領銜蘇富比香港現當代藝術晚間拍賣的「北京馬戲」，則以常玉畫中罕見的深藍色為背景，襯托象徵純潔的白馬。

蘇富比表示，「北京馬戲」於 1976 年由現任美國藏家購於洛克斯利・謝伊的畫廊。該畫廊為 1960 及 70 年代美國中西部當代藝術重要軸心。「北京馬戲」有助重新審視常玉於 1948 至 1950 年短暫旅居紐约、參與戰後蓬勃發展的美國藝壇的創作階段。

常玉定居美國期間，一度希望推廣他的體育發明—結合乒乓球與網球概念的運動「乒乓網球」，並在攝影師好友羅勃・法蘭克（Robert Frank）的工作室留宿及展示作品。這項體育發明最終推廣未果，但常玉接觸到的美國抽象藝術思潮與技法，隱隱展現於「北京馬戲」的構圖之中。

常玉「北京馬戲」有助重新審視常玉於 1948 至 1950 年短暫旅居紐约、參與戰後蓬勃發展的美國藝壇的創作階段。圖／蘇富比提供
常玉「北京馬戲」有助重新審視常玉於 1948 至 1950 年短暫旅居紐约、參與戰後蓬勃發展的美國藝壇的創作階段。圖／蘇富比提供

美國 香港 佳士得

延伸閱讀

路跑／北竿硬地超馬十周年 觀賞「火砲射擊」跑者超震撼

相關新聞

晚安小雞出獄斷崖式衰老 醫揭高壓致皮質醇升加速老化

爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因案在柬埔寨服刑2年，上月期滿，19日返台時上銬畫面曝光，外貌被指「斷崖式衰老」，引發討論。精神科醫師楊聰財指出，長期處於高壓、睡眠不足與營養不良環境，確實可能在短時間內出現明顯老化，甚至伴隨創傷後壓力反應（PTSD）。

減少空中轉圈！桃機流管新制上路 飛機地面等待取代空中盤旋

有民眾反映，桃機悄悄實施流量管制新規，尖峰時段部分航班出現延誤30分的情況。對此，交通部民航局表示，3月16日起實施以「地面等待」取代「空中等待」的新型態流管，減少在抵達機場空中盤旋等待風險，而桃機尖峰航班需求大於空域、機場及航管能量，因此尖峰航班延誤並非新制上路才發生。由於清明連假將至，預期出國人潮增加，也讓新制上路後的航班流控面臨考驗。

鳶嘴山步道引導繩被割斷15處鬆綁28處 山友怒批：根本在謀殺

台中市和平區熱門登山路線的鳶嘴山步道引導繩被嚴種破壞，林業及自然保育署台中分署提昨天會台中警方完成蒐證，將修繕調整引導繩位置；引導繩被割斷共15處、鬆綁28處，山友批割繩者像殺人行為，太可惡。

戴口罩不能領錢！郵局ATM「強制露臉」上半年試辦50台

為打擊詐騙車手，金管會推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，目前已有8家公股銀行率先推動，中華郵政也規畫今年上半年40至50台ATM導入「臉部遮蔽示警」功能，若戴口罩、墨鏡遮蔽臉部提款，將發出警示聲，需脫下口罩、墨鏡、安全帽才可領錢。

水果吃錯時間恐變胖 營養師曝「3關鍵」避開地雷

營養師邱世昕近日在臉書發文指出，不少人習慣在飯後切一大盤水果，認為能幫助消化又養生，但其實這個觀念可能「剛好相反」。他分享案例，有人長期飯後吃水果，結果不僅肚子變大，還容易脹氣，提醒民眾別把水果當成飯後「必備流程」。

不想錯過安可…演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

南韓人氣女團 TWICE「THIS IS FOR」世界巡演台北場週五正式在 臺北大巨蛋 登場，連續三天開唱吸引約12萬人朝聖，不僅創下360度舞台等多項紀錄，也讓粉絲從開場一路嗨到尾聲。不過長時間演出下，「看到一半想上廁所」早就是不少歌迷共同困擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。