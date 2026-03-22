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台灣好行駕駛涉毒駕 觀光署：強化抽查機制

中央社／ 台北22日電

台灣好行駕駛涉嫌毒駕，觀光署今天表示，將函請台灣好行各路線推動單位及客運業者，要求各路線強化毒品、酒精檢測頻率與突擊抽查機制。

1輛往返新北九份金瓜石與台北市區的「台灣好行」日前發生擦撞車禍，後續調查發現肇事司機涉嫌毒駕遭到逮補。

對此，交通部觀光署今天受訪指出，明天將函請台灣好行各路線推動單位及客運業者，要求各路線強化毒品、酒精檢測頻率與突擊抽查機制，並將路線毒駕預防作為及檢測報告列為年度評鑑項目之一，以確保行車安全與旅客權益。

台灣好行為觀光署推動景點接駁公車服務，主要目的在於串聯鐵路、高鐵、捷運等重要交通場站與熱門觀光景點，提供旅客便利、友善且具一致識別的旅遊接駁，降低對私人運具依賴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台灣好行 觀光景點 觀光署

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