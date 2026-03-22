台灣好行駕駛涉毒駕 觀光署：強化抽查機制

過去囤積在冰箱與櫃子的舊食材可能成為身體隱形負擔。功能醫學醫師歐瀚文指出，許多人捨不得丟棄，認為「冰著就不會壞」、「過期一點沒關係」，但這些食品往往成為慢性發炎與腸道敏感的源頭。建議大家在採買新食材前，先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。 歐瀚文提醒，粉狀與乾貨類如花生粉、咖啡粉、辣椒粉等，受潮結塊或有霉味時應立即丟棄，因為黴菌毒素耐高溫，煮沸也無法破壞；油脂與堅果類如食用油、堅果糖若有油耗味，也應避免食用，否則容易產生自由基與過氧化物，引發慢性發炎。 鍋具與容器類更需檢查，不沾鍋塗層剝落或刮痕累累，可能釋放全氟化合物(PFAS)及鋁；美耐皿或塑膠盒若表面霧化或刮痕，容易釋出塑化劑與

2026-03-22 14:49