戴口罩不能領錢！郵局ATM「強制露臉」上半年試辦50台

為打擊詐騙車手，金管會推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，目前已有8家公股銀行率先推動，中華郵政也規畫今年上半年40至50台ATM導入「臉部遮蔽示警」功能，若戴口罩、墨鏡遮蔽臉部提款，將發出警示聲，需脫下口罩、墨鏡、安全帽才可領錢。

為打擊詐騙、防堵車手領錢，台灣已有多家銀行導入「AI臉部辨識防詐模組」ATM，民眾在操作ATM時，若佩戴口罩、墨鏡或安全帽等遮蔽臉部，ATM語音及畫面將跳出警示，要求露出完整五官，目前土銀、中信、兆豐、一銀、台新、合庫、華南等公股與民營銀行已啟動試辦，中華郵政今年上半年也將試辦。

中華郵政指出，目前全台郵局約有3180台ATM，預計今年上半年將在40至50台ATM導入人臉遮蔽示警，目前已進行測試中，未來將視實施情況，進一步評估擴大導入範圍及ATM數量。

另外，為打擊詐騙並減少人頭帳戶，中華郵政去年規畫要將1萬619戶的警示帳戶減至約5000戶，降幅目標為50%。根據中華郵政統計，2025年警示帳戶，相較2024年度約減少4000戶，降幅約15%，與原訂目標仍有一段距離。

對此，中華郵政表示，會持續滾動檢討並優化相關措施，包含嚴格審核開戶流程、落實關懷提問機制、強化高風險及人頭帳戶辨識管理，加強民眾防詐宣導與員工教育訓練，提升第一線員工的警覺與應對能力。