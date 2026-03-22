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春天女性情緒起伏、骨盆循環不良 中醫師揭「調肝、養血」四大養生法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師宋宛蓁提醒，現代女性生活壓力大，長期久坐、缺乏運動，易造成骨盆循環不良，進而影響子宮與卵巢功能。建議每天至少安排30分鐘的輕度運動，如快走、伸展或瑜伽，幫助促進氣血循環。本報資料照片
中醫師宋宛蓁提醒，現代女性生活壓力大，長期久坐、缺乏運動，易造成骨盆循環不良，進而影響子宮與卵巢功能。建議每天至少安排30分鐘的輕度運動，如快走、伸展或瑜伽，幫助促進氣血循環。本報資料照片

現在春分時節正是自然界陰陽平衡的重要節氣。中醫理論中，春季與「肝」相應，肝主疏泄、主藏血，與女性的月經、生殖與情緒調節相關。因此，春分正是女性調養體質、保養婦科健康的重要時機。睿鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，許多女性在春季容易出現月經失調、情緒起伏、乳房脹痛或經前症候群加重，原因與春季肝氣旺盛、氣血運行變化有關。

宋宛蓁說，「肝主疏泄、藏血」，女性以血為本，肝血充足與否直接影響月經周期與生殖健康。當春天陽氣上升、肝氣開始旺盛，如果情緒壓力大、作息不正常，肝氣就容易鬱結，影響氣血運行，導致經前乳房脹痛、月經不順、經血量忽多忽少，甚至經痛加重。臨床上常見不少女性在換季時，月經變得不穩定，其實就是肝氣調節失衡的表現。

因此，春分養生第一個重點，就是「調肝解鬱」。女性在這段時間要特別注意情緒管理。適度運動如散步、瑜伽、伸展操，都有助於疏通肝氣，讓氣血流動更順暢。此外，春季也適合多到戶外接觸陽光與自然，透過身心放鬆來調節自律神經，對於改善經前症候群與情緒低落都相當有幫助。

飲食方面，春分養生宜「清養肝血」，女性可以多攝取深綠色蔬菜，如菠菜、地瓜葉、芥藍等，幫助補充鐵質與葉酸，有助於養血與改善疲勞。同時也可以適量食用枸杞、紅棗、黑芝麻等食材，溫和補血、滋養肝腎。需要注意的是，春季雖然氣候轉暖，但仍有寒氣殘留，女性應避免過度食用冰品與寒涼食物，以免影響子宮氣血循環。

對於經常出現經痛或手腳冰冷的女性，在春分期間適度溫養子宮，如泡溫水澡、熱敷下腹部，或飲用溫熱的養生茶飲，如紅棗枸杞茶、桂圓紅棗茶等，都有助於促進血液循環，減少經痛與疲勞。中醫臨床上也常透過針灸、艾灸或中藥調理，改善女性體質，讓月經週期更規律。

另，作息規律也是春分養生的重要原則。宋宛蓁強調「春三月，夜臥早起」，意思是春天應順應陽氣生發，避免熬夜。長期熬夜會耗傷肝血，使女性更容易出現月經不調、掉髮、皮膚暗沉等問題，女性若能在晚上11點前入睡，讓肝血得到充分修復，對於婦科健康與整體氣色都大有幫助。

宋宛蓁提醒，現代女性生活壓力大，長期久坐、缺乏運動，容易造成骨盆循環不良，進而影響子宮與卵巢功能。建議每天至少安排30分鐘的輕度運動，如快走、伸展或瑜伽，幫助促進氣血循環。對於有備孕需求的女性而言，春季也是調養體質的好時機，透過中醫調理肝腎、補氣養血，能為未來懷孕打下良好的基礎。

總體而言，春分是一個象徵平衡與生機的節氣，也是女性調整體質的重要時刻。只要掌握「調肝、養血、規律作息、適度運動」四大原則，就能順應春季陽氣生發的節律，讓氣血運行更加順暢，進而維持良好的婦科健康。透過日常生活的細心調養，不僅能改善月經不適，也能讓女性在春天展現由內而外的健康與活力。

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