從實踐堂到環境部 台北實踐堂舊址大樓今年將滿60年

位於台北市中正區延平南路156號的環境部後棟大樓，現為環評會議、環境會議與活動的重要場合，但在數十年前，舊址「實踐堂」是重要的藝術展演場域，也曾是許多音樂家、藝術家發光發熱的藝術創作舞台。環境部長彭啓明於臉書表示，該建築從藝文聖地到環境永續基地，成為守護台灣環境的未來，這棟大樓今年也剛好建滿60年。

台北實踐堂舊址大樓（含實踐大樓與實踐堂）於1966年6月建造完成，同年7月1日正式啟用，2005年3月21日由中國國民黨正式拋棄所有權，正式回歸國有。

彭啓明表示，環境部後棟大樓在40、50年前，是台灣最前衛、最熱血的 文化基地，現在大家在這裡談環保、聊永續，但當年這裡的空氣中飄散的是木吉他的琴聲、現代舞的汗水，以及實驗劇場的滿腔熱血，這種從感性藝文到理性環保的轉變，正是台灣進步與轉變的縮影。

彭啓明說，在那個兩廳院尚未落成的年代，這座由張崇生建築師設計、具備優異聲學效果的空間，是許多大師級團體的創團首演舞台，1973 年林懷民在此舉辦首次個人舞展，開啟了雲門舞集橫跨半世紀的傳奇；1980 年蘭陵劇坊在此首演「荷珠新配」，金士傑、李立群等戲劇大師就在這裡，打破了傳統話劇的框架。

此外，台北愛樂合唱團（1972）與管弦樂團（1985）的首演皆在此啟航；台北市立國樂團（1979）創團首演，看中的就是這裡精密的聲學設計；朱宗慶早期的打擊樂實驗，也是利用這裡清晰的音場，敲響了台灣打擊樂的第一聲。此外，從中視兒童合唱團到當年星光熠熠的藝工隊社教晚會，實踐堂承載了那一代台灣人對藝術最純粹的渴望。

彭啓明表示，站在歷史的轉折點上感到格外有意義，尤其這棟大樓今年剛好滿60年，當年的藝術家們在此實踐夢想，開創了台灣文化的盛世，現在的我們在此實踐永續，守護台灣環境的未來，建築物的機能會變，但那股追求更好台灣的精神，始終在這棟大樓裡跳動著。