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減少空中轉圈！桃機流管新制上路 飛機地面等待取代空中盤旋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場3月16日起實施以「地面等待」取代「空中等待」的新型態流管，減少在抵達機場空中盤旋等待風險。聯合報系資料照
桃園機場3月16日起實施以「地面等待」取代「空中等待」的新型態流管，減少在抵達機場空中盤旋等待風險。聯合報系資料照

有民眾反映，桃機悄悄實施流量管制新規，尖峰時段部分航班出現延誤30分的情況。對此，交通部民航局表示，3月16日起實施以「地面等待」取代「空中等待」的新型態流管，減少在抵達機場空中盤旋等待風險，而桃機尖峰航班需求大於空域、機場及航管能量，因此尖峰航班延誤並非新制上路才發生。由於清明連假將至，預期出國人潮增加，也讓新制上路後的航班流控面臨考驗。

桃園國際機場2025年客運量達4780萬人次，較2024年4492萬人次成長6%，與2019年疫情前相較已恢復98%，自10月起各月旅運量均已超越2019年同期，2025年12月的單月運量更以432萬人次創下單月歷史新高。

而今年第1季已破1000萬人次，統計2026年1月1日至3月10日共69天，桃機累計旅運量已突破1001萬人次，相較2025年所需的77天及2019年所需的76天，2026年突破千萬人次時間提前1周左右，顯示客運市場成長可期。

然而，近日有民眾發現，桃園機場上午尖峰部分出發航班出現30分鐘左右的延誤。對此，民航局說明，桃園機場為高流量國際機場，航行量分布有明顯的離、到場尖峰，若不妥善管理航情尖峰造成過度擁擠，飛安風險便會升高，流量管理是國際上處理航情擁擠的共通措施。

民航局指出，桃機疫情後航班穩定成長，日均邁進800架次起降，因此自2026年3月16日起，經與日本、韓國、香港、新加坡、泰國等航管單位商議後，開始新型態的「地面等待」取代「空中等待」的流管措施。

由目的地機場發送重新計算後的起飛時間（稱為CTOT, Calculated Take Off Time），讓航機在起飛機場作適當的地面等待，減少飛到目的地機場附近，遇到航班密集而大量空中轉圈的情形。

民航局表示，採取該措施後，不僅可減少航機油耗，能源永續，更重要是降低空域擁擠風險，提升飛航安全。

針對航班因此出現明顯延誤，民航局強調，桃園機場航行量分布有明顯的離、到場尖峰，尖峰時段航班需求大於空域、機場及航管作業的能量，部分航機無法按表定時間離、到場的情形並無法避免，因此並非實施新流量管理措施之後才發生。

流量管理新制也讓後續的連假疏運成為挑戰，民航局指出，由於新型態流量管理措施剛實施，涉及單位包含航管、機場、航空公司、地勤業者，甚或國外的航管單位及機場等合作，總台流量管理單位將持續關注實施後情形，並積極與各相關單位協調檢討，逐步穩健優化作業流程及航情預測參數。

民航局表示，盼在航行量不斷成長以及連續假期疏運因應時，妥善在降低航班延誤及確保飛航安全間取得最佳的平衡。

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