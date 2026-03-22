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長者吞嚥功能影響健康 中市社會局、永信基金會合作守護

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大語治系王良惠助理教授為長者做舌頭濕潤度測試。圖／永信社會福利基金會提供
弘光科大語治系王良惠助理教授為長者做舌頭濕潤度測試。圖／永信社會福利基金會提供

台灣邁入高齡社會，長者咀嚼與吞嚥功能關係到營養攝取，更是維持整體健康與生命尊嚴的重要基礎。台中市社會局與永信社會福利基金會合作推動「口腔機能復甦計畫」，透過專業評估與照護介入，協助長者維持良好的吞嚥與進食能力，為晚年生活增添健康與尊嚴。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，該會承接台中市政府社會局「提升老人福利機構服務品質計畫」已逾4年，導入專業口腔機能復甦技術，發現許多機構長者普遍面臨口腔衰弱的問題。邀請弘光科技大學語言治療與聽力學系王良惠助理教授團隊，為16家參與機構、共125位長者進行「舌頭濕潤度檢測」、「清水吞嚥測試」與「咳嗽反應測試」等專業評估，了解長者吞嚥功能狀況，透過持續追蹤與訓練，也能精準掌握長者的改善情形，提升機構口腔照護品質，實踐自立支的照護理念。

弘光科技大學語言治療與聽力學系助理教授王良惠表示，很多人喝水時會覺得卡卡的，或是吃東西容易嗆到，其實吞嚥困難不只發生在高齡長者，50至60歲的輕熟齡族群也可能逐漸出現吞嚥不順的情形，會影響進食安全，也可能降低生活品質。

為了解機構長者的吞嚥問題，透過「舌頭濕潤度檢測」與「清水吞嚥測試」、「咳嗽反應測試」進行初步評估。檢測後發現，舌頭過度乾燥同樣會影響吞嚥功能，例如習慣以口呼吸導致口腔水分快速蒸發，或因藥物副作用與神經系統疾病等因素，都可能造成口腔乾燥。透過一系列吞嚥評估與永信基金會推動的口腔機能復甦訓練，能有效減緩長者吞嚥功能退化。

長期投入口腔機能復甦服務的委員賴俞綺表示，推動口腔機能復甦最重要的關鍵，在於找到適合的服務對象，許多人誤以為口腔機能復甦只是為了移除鼻胃管，但在4年多的實務經驗中，服務的對象其實更為多元，包括容易流口水、口腔痰液較多不易咳出，或是進食時唾液分泌不足、影響吞嚥功能的長者。

透過臉頰、口腔與舌頭周圍的按摩、清潔與刺激訓練，可促進唾液分泌，幫助長者在咀嚼與吞嚥時讓食物順利成團、滑順入口。像為房子的大門進行整理與清潔，當入口不再堆積雜物，再搭配適合的軟質飲食，長者就能更安心、開心享受每一餐。

長者吞嚥功能影響健康，工作人員為長者做口腔功能促進。圖／永信社會福利基金會提供
長者吞嚥功能影響健康，工作人員為長者做口腔功能促進。圖／永信社會福利基金會提供

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