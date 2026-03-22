鳶嘴山步道引導繩被割斷15處鬆綁28處 山友怒批：根本在謀殺

人的一生都會遇上生離死別，當關係愈親密，帶來的衝擊也愈深，藝人包小柏難忍喪女之痛，打造ＡＩ女兒陪伴他後續的人生，器官捐贈中心從三年前開始也推動「器捐聲紋卡」，減少家屬的痛苦。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，留下已逝親人的物品或聲音等，能陪伴家屬度過哀傷期，但不建議成為長期的寄託。

2026-03-22 00:00