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鳶嘴山步道引導繩被割斷15處鬆綁28處 山友怒批：根本在謀殺
台中市和平區熱門登山路線的鳶嘴山步道引導繩被嚴種破壞，林業及自然保育署台中分署提昨天會台中警方完成蒐證，將修繕調整引導繩位置；引導繩被割斷共15處、鬆綁28處，山友批割繩者像殺人行為，太可惡。
林業保育署台中分署已網路發布緊急提醒，鳶嘴山步道27.3K支線引導繩遭破壞，請山友務必注意安全；台中分署接到山友通報，鳶嘴山路線27.3K支線發現多處攀爬輔助引導繩疑似遭人為割斷，請近期規劃前往的山友務必提高警覺。
台中分署已通報警方協助調查，啟動全面巡檢，派員前往現場勘查，針對有安全疑慮之引導繩，先行拆除並收回，避免誤用，並將於步道入口加強安全提醒。台中分署表示，鳶嘴山為中部熱門登山路線，地形具挑戰性，安全永遠是第一優先。呼籲大家共同守護山林環境，勿破壞公共設施。
台中分署表示，本月19日接獲民眾通報後，已立即派員前往現場處置，並於20日完成全段巡查，昨天會同台中市警察局和平分局雪山派出所蒐證完成，後續修繕調整引導繩位置。經全面巡查統計，割斷共15處。含鬆綁共28處。
山友獲知訊息後大罵破壞者根本在謀殺山友，和二年前鳶嘴山步道2到3K被割光一樣；山友怒罵破壞者，行為像殺人。
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