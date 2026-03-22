快訊

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

好脂肪吃對才加分 營養師推薦8種健康又實用的酪梨吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

不想錯過安可…演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享到TWICE演唱會前特地嘗試大家推薦的「麻糬法」，沒想到對改善尿急效果意外顯著。 示意圖／ingimage
一名女網友分享到TWICE演唱會前特地嘗試大家推薦的「麻糬法」，沒想到對改善尿急效果意外顯著。 示意圖／ingimage

南韓人氣女團 TWICE「THIS IS FOR」世界巡演台北場周五（20日）正式在臺北大巨蛋登場，連續三天開唱吸引約12萬人朝聖，不僅創下360度舞台等多項紀錄，也讓粉絲從開場一路嗨到尾聲。不過長時間演出下，「看到一半想上廁所」早就是不少歌迷共同困擾。

一名女網友在Threads分享，過去看演唱會常常撐到後半段就內急，嚴重影響觀賞體驗，這次到TWICE高雄場前特地嘗試大家推薦的「麻糬法」，沒想到效果意外顯著，直呼「膀胱舒服到不行」，還提醒大家「現在知道還來得及」，貼文曝光後迅速掀起討論。

不少網友看完紛紛躍躍欲試，「原來如此，好受用，我要來去買」、「我昨天是吃巧克力餅乾撐過5小時」，甚至有人開玩笑表示「我決定去大巨蛋外面賣麻糬」。

對此也有醫師現身留言補充，指出麻糬主要成分糯米屬高碳水食物，進入體內後會轉化為糖原並暫時結合水分，使水分不易快速進入腎臟形成尿液；加上糯米黏性高、消化速度慢，會讓水分在腸胃中停留較久，進一步延後尿意產生。中醫觀點也認為糯米具有「收澀」效果，有助減少頻尿，但同時提醒腸胃較弱或易脹氣者不宜過量食用。

另外也有網友延伸分享「進階版組合」，推薦將麻糬搭配「速攻藍莓」一起食用，稱為「演唱會膀胱終極救星」，不僅能延後尿意，還能讓眼睛維持清晰、減少長時間盯舞台的疲勞感，被形容為「膀胱舒服、視線清晰」的雙重加成，直呼實測這套組合後發現簡直是最高體驗。

演唱會 大巨蛋 南韓 TWICE

延伸閱讀

子瑜要來了！台北「金豬食堂」宣布包場 粉絲嗨翻：TWICE包場？

TWICE攻大巨蛋「Mina不露臉」！子瑜唱這首歌粉絲暴動

相關新聞

晚安小雞出獄斷崖式衰老 醫揭高壓致皮質醇升加速老化

爭議網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）因案在柬埔寨服刑2年，上月期滿，19日返台時上銬畫面曝光，外貌被指「斷崖式衰老」，引發討論。精神科醫師楊聰財指出，長期處於高壓、睡眠不足與營養不良環境，確實可能在短時間內出現明顯老化，甚至伴隨創傷後壓力反應（PTSD）。

減少空中轉圈！桃機流管新制上路 飛機地面等待取代空中盤旋

有民眾反映，桃機悄悄實施流量管制新規，尖峰時段部分航班出現延誤30分的情況。對此，交通部民航局表示，3月16日起實施以「地面等待」取代「空中等待」的新型態流管，減少在抵達機場空中盤旋等待風險，而桃機尖峰航班需求大於空域、機場及航管能量，因此尖峰航班延誤並非新制上路才發生。由於清明連假將至，預期出國人潮增加，也讓新制上路後的航班流控面臨考驗。

鳶嘴山步道引導繩被割斷15處鬆綁28處 山友怒批：根本在謀殺

台中市和平區熱門登山路線的鳶嘴山步道引導繩被嚴種破壞，林業及自然保育署台中分署提昨天會台中警方完成蒐證，將修繕調整引導繩位置；引導繩被割斷共15處、鬆綁28處，山友批割繩者像殺人行為，太可惡。

戴口罩不能領錢！郵局ATM「強制露臉」上半年試辦50台

為打擊詐騙車手，金管會推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，目前已有8家公股銀行率先推動，中華郵政也規畫今年上半年40至50台ATM導入「臉部遮蔽示警」功能，若戴口罩、墨鏡遮蔽臉部提款，將發出警示聲，需脫下口罩、墨鏡、安全帽才可領錢。

水果吃錯時間恐變胖 營養師曝「3關鍵」避開地雷

營養師邱世昕近日在臉書發文指出，不少人習慣在飯後切一大盤水果，認為能幫助消化又養生，但其實這個觀念可能「剛好相反」。他分享案例，有人長期飯後吃水果，結果不僅肚子變大，還容易脹氣，提醒民眾別把水果當成飯後「必備流程」。

不想錯過安可…演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

南韓人氣女團 TWICE「THIS IS FOR」世界巡演台北場週五正式在 臺北大巨蛋 登場，連續三天開唱吸引約12萬人朝聖，不僅創下360度舞台等多項紀錄，也讓粉絲從開場一路嗨到尾聲。不過長時間演出下，「看到一半想上廁所」早就是不少歌迷共同困擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。