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不想錯過安可…演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意
南韓人氣女團 TWICE「THIS IS FOR」世界巡演台北場周五（20日）正式在臺北大巨蛋登場，連續三天開唱吸引約12萬人朝聖，不僅創下360度舞台等多項紀錄，也讓粉絲從開場一路嗨到尾聲。不過長時間演出下，「看到一半想上廁所」早就是不少歌迷共同困擾。
一名女網友在Threads分享，過去看演唱會常常撐到後半段就內急，嚴重影響觀賞體驗，這次到TWICE高雄場前特地嘗試大家推薦的「麻糬法」，沒想到效果意外顯著，直呼「膀胱舒服到不行」，還提醒大家「現在知道還來得及」，貼文曝光後迅速掀起討論。
不少網友看完紛紛躍躍欲試，「原來如此，好受用，我要來去買」、「我昨天是吃巧克力餅乾撐過5小時」，甚至有人開玩笑表示「我決定去大巨蛋外面賣麻糬」。
對此也有醫師現身留言補充，指出麻糬主要成分糯米屬高碳水食物，進入體內後會轉化為糖原並暫時結合水分，使水分不易快速進入腎臟形成尿液；加上糯米黏性高、消化速度慢，會讓水分在腸胃中停留較久，進一步延後尿意產生。中醫觀點也認為糯米具有「收澀」效果，有助減少頻尿，但同時提醒腸胃較弱或易脹氣者不宜過量食用。
另外也有網友延伸分享「進階版組合」，推薦將麻糬搭配「速攻藍莓」一起食用，稱為「演唱會膀胱終極救星」，不僅能延後尿意，還能讓眼睛維持清晰、減少長時間盯舞台的疲勞感，被形容為「膀胱舒服、視線清晰」的雙重加成，直呼實測這套組合後發現簡直是最高體驗。
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