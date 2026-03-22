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捏完鼻子換耳朵？ 名醫破除嬰兒「塑形」迷思：當心釀3大傷害

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師蘇怡寧澄清，耳朵形狀由先天軟骨決定，亂捏不僅無效還可能造成嬰兒皮膚受傷。示意圖／Ingimage
醫師蘇怡寧澄清，耳朵形狀由先天軟骨決定，亂捏不僅無效還可能造成嬰兒皮膚受傷。示意圖／Ingimage

傳統育兒觀念中，常有長輩認為趁著新生兒骨骼柔軟時，多捏捏鼻子、揉揉耳朵，就能幫寶寶「塑形」出完美的五官。對此，婦產科名醫蘇怡寧嚴正破除這項迷思，警告家長：「別再把寶寶的耳朵當黏土捏了！」

醫師蘇怡寧在臉書粉專發文，開宗明義給出結論：「靠捏耳朵，通常無法真的改變耳朵外型！」他解釋，寶寶耳朵的形狀，主要取決於先天的軟骨結構。人類的器官並不是黏土，絕對不可能單靠大人的雙手「捏來捏去」就能隨心所欲地改變原有的生長構造與形狀。

許多家長可能抱持著「捏一捏就算沒效也無妨」的心態，但蘇怡寧特別警告，新生兒的耳朵非常柔軟嬌嫩，如果大人一直反覆去捏、去揉，不但沒有任何明確的醫學證據顯示能改變外型，反而極有可能對寶寶造成實質傷害：

1.引發不適感： 過度拉扯會讓寶寶感到疼痛與不舒服。

2.皮膚受刺激： 嬰兒肌膚脆弱，頻繁摩擦容易導致發紅、破皮或引發皮膚炎。

3.局部壓傷： 施力不當可能造成微血管破裂或軟骨組織局部受傷。

難道寶寶耳朵形狀異常就無計可施了嗎？蘇怡寧指出，真正有科學根據的做法，是針對「少數有明顯耳廓外型問題」的新生兒，把握出生後的「前幾週內」，盡速由專業醫師進行評估。

若確實有矯正需求，醫師會使用專用的「耳模」來進行非侵入性的矯正，這才是醫學上正規且有效的處理方式。他最後也向家長們喊話，如果寶寶的耳朵沒有明顯畸形，真的不要再一直亂捏；若發現異常，自己在家「DIY捏一捏」也絕對沒有幫助，尋求專業醫療協助才是正解。

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