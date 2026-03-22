漸轉東南風天氣回暖高溫30度 天氣風險：前半周北東仍有雨

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，環境漸轉東南風，各地氣溫回升，高溫30度。今天北部與東部多雲偶有短暫雨，中南部晴朗回暖。未來一周前半段北東仍有降雨，中南部穩定；後半段全台逐漸回暖，周末多地晴朗。

廖于霆指出，今天北部與東部受偏東風到東南風影響，雲量偏多，局部地區有短暫降雨。北部、東北部氣溫白天回升到25-27度，早晚低溫17-18度。中南部今晴到多雲，白天溫暖甚至有點悶熱，高溫可達27-30 度，早晚仍有些涼意，低溫大約17-20度。

未來一周天氣，廖于霆說，明天開始到周二，各地都受東南風到偏南風影響，北部與東部多雲到多雲時晴，局部地區短暫雨，高溫大約維持26-27度，低溫18-19度。中南部持續晴朗，白天高溫可達28到30度，山區有局部短暫午後雷陣雨。周三微弱鋒面通過，北部、東北部轉為多雲短暫雨天氣，白天高溫略降1-2度，中南部天氣無變化。

廖于霆指出，周四與周五天氣逐漸好轉。北部降雨趨緩，雲量減少，氣溫回升，高溫可望來到25-27度。東部仍有零星降雨，但範圍縮小。中南部維持晴朗炎熱，高溫接近30度。周末、周日全台大部分地區天氣穩定，僅東部山區有局部短暫雨。北部高溫回升至26到28度，中南部高溫可達29到31度，春季暖意明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。