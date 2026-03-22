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逾8成台灣旅客出遊考慮永續 名列亞洲前5

中央社／ 台北22日電
根據旅遊業者調查，有83%的台灣旅客出遊時會考慮永續因素，名列亞洲第5名。（Agoda提供）中央社
根據旅遊業者調查，有83%的台灣旅客出遊時會考慮永續因素，名列亞洲第5名。（Agoda提供）中央社

根據旅遊業者公布的2026永續旅遊調查，83%台灣旅客在規劃旅行時會考慮永續因素，高於去年的80%，名列亞洲第5。

旅遊業者Agoda今年2月進行調查，共調查來自亞洲8個市場的1036名受訪者，包括印度印尼、日本、馬來西亞、南韓、台灣、泰國及越南，並對外公布2026永續旅遊調查報告。

Agoda透過新聞稿表示，83%台灣旅客旅行時會考慮永續因素，高於去年的80%，顯示永續旅遊正逐漸成為台灣旅客選擇行程的重要考量。

Agoda指出，從亞洲整體市場來看，泰國以95%位居第1，代表永續在旅行決策中相當重要，其次為印尼93%、印度88%、馬來西亞88%，台灣則以83%名列亞洲前5。

根據調查，29%台灣旅客認為與目的地建立更深、更真實的連結最為重要，其次為保護自然景觀與野生動物。Agoda表示，顯示旅客對「永續」的理解不再只是抽象的環保目標，而是希望透過旅行創造更有意義的體驗，同時減少對環境的影響。

Agoda指出，台灣旅客對於永續旅遊選項的需求相當明確，最受歡迎的是能保護環境並支持在地社群的行程與體驗，其次為具永續認證的住宿以及更低碳的交通選擇。整體而言，越來越多旅客希望旅遊不只是放鬆，也能對環境與社區帶來正向影響。

泰國 印度 印尼

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