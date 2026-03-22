追星點亮老後小宇宙 專家提醒別把偶像當成唯一

「你認識TWICE嗎？你知道誰是誰嗎？」這不是某個街頭隨機測驗，而是一個長輩拋出的考題。心理師黃薰緣慶幸「好險我知道」，才順利接招，讓長輩開心接受諮商服務。

演唱會經濟興起，有的銀髮族跟孫輩一起追演唱會、學應援，也有人因為追星走出家門、找到生活新目標，諮商心理師公會全聯會媒體公關委員會委員黃薰緣印象深 刻的逗趣片段，反映出高齡追星族的活力。

「要學韓文、要搶票、要記應援步驟，這等於是『強制學習』。」黃薰緣指出，家中的被動刺激往往僅止於網路與電視，當追星的長輩發現自己還能學新語言、操作複雜的搶票系統時，那份「我還可以」的價值感，是任何補藥都辦不到的。

黃薰緣的職業生涯中，有一名奶奶級「ONCE」（TWICE的粉絲名）因為沒搶到票而陷入憂鬱，孫子孫女主動幫奶奶預約心理諮商，最後全家達成協議，由年輕人研究場次、帶奶奶出國看演唱會，奶奶則負責教導家人何謂「應援」。

她笑說，自己第一次見到奶奶時，還被「考試」了一番。奶奶一開口就問：「你認識團裡的人嗎？知道誰是誰嗎？」讓她一時有些緊張，幸好她多少還知道成員名字。

黃薰緣回憶，當她回答後，奶奶立刻開心說：「嘿啦，這樣我可以跟你聊天。」她事後開玩笑跟奶奶的孫女說，下次可能要先提醒心理師「做點功課」，不然只認得一兩個成員，「奶奶可能就不理我了！」

還有來自一名78歲抗癌長輩，即便深陷療程痛苦，依然列出人生願望清單，除了看演唱會，甚至想去偶像公司門口走走。黃薰緣至今難忘長輩告訴她，在醫院治療像被關在無菌室，唯有追星時，才覺得「真實地活著」。

追星雖然能為長輩帶來新的生活目標與家庭互動，但仍需要留意是否發生失衡狀況。黃薰緣提醒家人注意，首先是生活作息受到明顯影響，例如長時間關注偶像資訊而影響睡眠或日常活動；其次是金錢過度投入，例如頻繁購買周邊商品，甚至花費超出負擔能力。

黃薰緣指出，第三則是將偶像視為唯一情緒依靠，情緒起伏完全隨偶像動態而波動。若長輩的社交關係逐漸只剩粉絲圈，與家人或朋友互動減少，也可能偏離追星原本帶來的正向效果。

一旦長輩有過度投入的情況，黃薰緣建議，家人不必急著否定，而是先提供陪伴與理解，讓長輩知道自己並非孤單一人，「很多高齡者面對情緒困擾時，其實缺乏可以傾訴的對象。」當長輩在陪伴中逐漸放鬆、情緒穩定後，才比較有機會進一步討論生活調整或未來規劃。

對於剛開始追星的長輩，或感到疑惑的家人，黃薰緣認為，也可以先肯定長輩願意接觸新事物的勇氣。「對很多人來說，這個興趣不只是娛樂，而是一種證明自己仍然可以學習、可以與人互動的方式。」

「這一輩子做了這麼多選擇，總可以有一個是為了自己吧？」黃薰緣如此鼓勵。當老爸老媽、阿公阿嬤戴上老花眼鏡，笨拙地在手機上滑著偶像照片時，那不只是愛好，更是他們在人生後半段，獨立又熱血的自我。

尤其對走過艱苦年代的長者來說，這樣的小夢想可以成為點燃暮年的亮光。弘道老人福利基金會前社工、現任公共事務組專員吳素芬在服務長者的過程中，見過無數個這樣的瞬間。

吳素芬說，那個世代從小生活艱困的老人家，年輕時吃飽活著就是最重要的事，直接問他們有什麼夢想，很多人搖搖頭，「不知道夢想是什麼」；偶像的世界對他們來說，更像是遙不可及的平行線。

曾經有個百歲的阿信嬤（化名）自幼就是童養媳，早年在夫家的生活不是割地瓜葉餵豬，就是幫忙顧柑仔店、摺紙袋給客人用，到了晚年，問她有沒有什麼特別想做的事情，總回答不出來，彷彿一生就是如此無欲無求。

不過阿信嬤的兒子想起媽媽年輕時會自己存錢到竹棚下看歌仔戲，顧店時也喜歡聽廣播，後來有了電視也喜歡看藝人陳美鳳和豬哥亮主持的節目。

弘道基金會為阿信嬤安排到電視台，近距離一睹明星丰采，阿信嬤本來參觀完攝影棚覺得累了，坐下來休息，看到陳美鳳走進攝影棚的瞬間，馬上從沙發跳起來，節目拍攝時，在觀眾席上舞動雙手，模仿陳美鳳的炒菜手勢。後來又見到豬哥亮，阿信嬤雙眼閃閃發光像個小迷妹，不斷誇著豬哥亮的髮型好看。

吳素芬觀察，對許多長輩來說，最大的危機不是年老體衰，而是「覺得自己沒用了」；退休後沒有職場角色，孩子大了不再需要自己，只能每天坐在門口，任日子一天天過，導致心靈的乾枯比身體的退化還快。

當長者心裡還有個想要的東西、有個具體的目標，吳素芬說，「夢想不在乎大或小……只要心中有個想要的東西，眼睛就會不一樣，」單是這樣，就會讓整個人的狀態「不一樣」。

吳素芬說，只要點燃夢想的引擎，就能幫助邁入晚年的長輩，願意主動為自己「多做一點」，活得有滋有味。