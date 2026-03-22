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84歲奶奶因韓綜愛上SJ 「老少年」相伴讓家變熱鬧

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84歲的陳奶奶（圖）因為韓國綜藝節目「新西遊記」第一次認識到Super Junior成員圭賢，演唱會入場前，她開心地與圭賢的廣告柱合影。（讀者提供） 中央社
84歲的陳奶奶（圖）因為韓國綜藝節目「新西遊記」第一次認識到Super Junior成員圭賢，演唱會入場前，她開心地與圭賢的廣告柱合影。（讀者提供） 中央社

當孩子長大、老伴離去，誰說餘生只能是褪色的畫，今年84歲陳奶奶頂著一頭美麗白髮，因韓綜愛上韓團Super Junior，有「老少年」們相伴，家裡總充滿歡笑與熱鬧。

陳奶奶的生活曾一成不變，就像是所有人家裡的奶奶，平日白天獨自在家，偶爾到市場買菜，下午開始準備晚餐，等兒女下班後一起吃飯。她從未想過，原以為只會漸漸褪色的銀髮歲月，會因為一束湛藍的光會改變。

「幾年前，老伴走了，孩子們幫我找點事做」，陳奶奶告訴中央社記者，當時家中突然變得安靜許多，兒女開始找各種綜藝節目給她看，希望能轉換心情，不要沉浸在悲傷裡，大約6、7年前，她因為韓國綜藝節目「新西遊記」第一次認識到Super Junior成員圭賢

「那個年輕人很可愛，看他的節目會很開心」，陳奶奶回憶起圭賢可愛又調皮的模樣，讓她忍不住笑了出來。後來的某天，她在YouTube上看到圭賢與一群人一起唱歌、跳舞，女兒幫忙查詢後才知道，原來圭賢是韓國男子團體Super Junior的成員。

從此之後，陳奶奶家的電視幾乎每天都播放YouTube上的Super Junior音樂MV影片。以前年輕的時候，沒有追星過的她，開始認識韓國男子團體，也漸漸成為忠實歌迷，「9個團員我都唸得出名字」，陳奶奶驕傲地說。

首次成為「迷妹」時，正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，女兒許諾待疫情過後，只要SuperJunior來台灣開演唱會，就帶陳奶奶去看，到現在已經3場，陳奶奶親眼見證Super Junior從台北小巨蛋唱進5萬人的大巨蛋。

陳奶奶說，Super Junior的歌曲是她的最愛，9個人都有自己的特色，總能讓她心情變好，雖不太記得歌詞，無法跟著唱，但只要音樂一響起，她就能立刻分辨出是Super Junior，「一聽就知道是他們在唱給我聽。」

陳奶奶定期到醫院做失智評估，84歲的她，醫師每次看到她都會豎起大拇指，讚許狀況維持得很好，沒有明顯退化。對她來說，保持健康重要動力，就是能繼續去看Super Junior的演唱會，漫遊在浪漫藍色手燈海之中。

談起勇闖Super Junior演唱會，陳奶奶記憶猶新，原本有些不好意思，總覺得追星是年輕人活動，像自己這樣的年紀似乎有點奇怪，但是在台北小巨蛋排隊入場時，許多年輕粉絲主動打招呼，還笑著說：「奶奶很厲害，下次Super Junior再來，我們還要一起來看。」

追星路上，是滿滿的鼓勵與溫暖。陳奶奶說，跟年輕人一起追星，感覺自己也精力充沛，每當有人問起她希望可以看演唱會到幾歲，答案簡單，「只要我還有體力，走得動，女兒又有搶到座位票，就會一直來看。」

陳奶奶認為，人生走到84歲，更明白一件事，只要不是離譜的事情，就應該勇敢做自己喜歡的事，不需要太在意別人的眼光。

為了見偶像，陳奶奶努力保持身體健康，她說，每天早上出門運動時，會用手機播放Super Junior的音樂，一邊散步一邊聽歌；白天獨自在家，也常常打開電視播放Super Junior的歌曲，讓家裡充滿聲音與熱鬧。

演唱會 圭賢 Super Junior

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