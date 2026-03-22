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88歲鐵粉追星朴寶劍 孫輩送上粉絲見面會驚喜

中央社／ 中央社
88歲的小玉奶奶（化名）（左）追星，同住的孫女丹丹（化名）（右）被家人指派為「保鑣」，陪同搭乘高鐵南下出席韓星朴寶劍見面會，這是丹丹第一次看到外婆這麼興奮。（讀者提供） 中央社
88歲的小玉奶奶（化名）（左）追星，同住的孫女丹丹（化名）（右）被家人指派為「保鑣」，陪同搭乘高鐵南下出席韓星朴寶劍見面會，這是丹丹第一次看到外婆這麼興奮。（讀者提供） 中央社

韓星朴寶劍是88歲小玉奶奶（化名）的春天，孫輩為此秘密策劃偶像見面會，小玉奶奶逢人就分享這次驚喜，連計程車司機都是聽眾，追星追到老，擁有少女心，她是全家人榜樣。

小玉奶奶是追星世家大家長，生了3個女兒，也是資深追星族，孫子女延續了優良傳統。她追過不少演員，但「花期」都短暫，直到2015年因韓劇「請回答1988」被朴寶劍「電」到，超過10年來，覺得生活天天有花朵與星光，就像一直是春天。

小玉奶奶起初是被朴寶劍帥氣外貌吸引，後來看了很多採訪，徹底被朴寶劍擄獲芳心，朴寶劍參與的所有影視作品，她都倒背如流。為了追星，她向孫女學習使用Instagram、Facebook等社群媒體，學會在YouTube觀看短影音，平時最愛和孫女們分享朴寶劍的最新動態。

「寶劍真的好可愛」，小涵（化名）笑著告訴中央社記者，這是外婆最愛說的話。在小涵眼裡，外婆永遠是少女，連手機桌布都是朴寶劍。外婆同輩人不能理解，外婆也不在乎，因為外婆會用社群媒體，和晚輩有更多話題，減少孤獨，獲得正能量。

去年8月，這場如春天的追星迎來了炙熱的夏天，站在高雄流行音樂中心前，小玉奶奶精神抖擻。小涵說，外婆在見面會的前一天，特別到髮廊做頭髮，甚至塗指甲油、做光療，一路上叨念著天氣這麼熱，髮型不能塌。

送外婆見偶像，是孫輩的秘密計畫，有人負責出錢，有人負責出力。小涵說，外婆喜歡朴寶劍這麼久，卻未曾見過本尊，外婆年紀也大，「希望趁活動自如，帶她去見朴寶劍」，因搶票不確定性高，直到成功才分享好消息，外婆驚喜的表情，全家人一輩子難忘。

同住的丹丹（化名）被指派擔任小玉奶奶追星的「保鑣」，一家人努力搶到的2張門票座位不是連號，費盡千辛萬苦換票，才達成以「愛」為名的陪伴任務。

丹丹說，大家為外婆準備迷你手燈、小卡和卡套。搭高鐵南下，「外婆像迷妹一樣拿著周邊四處拍照，這是我第一次看到她這麼興奮。」

見面會進入hi-bye環節，粉絲可以近距離和朴寶劍短暫互動後道別。孫女們親手為小玉奶奶製作的手牌，上面用韓文寫著「我今年88歲，最喜歡朴寶劍」，朴寶劍露出感動表情，雙手撫著心窩，微微側頭送上招牌笑容，對小玉奶奶來說，偶像這一刻「殺傷力」十足。

丹丹笑著說，小玉奶奶高興到不停分享這段互動，不僅跟孫輩講，還和同行年輕粉絲分享，回家後又重複講了一遍，連計程車司機也成聽眾，司機一直叮嚀外婆要冷靜，深怕她太激動。雖然外婆體力不如以前，但與朴寶劍見面，真的讓外婆特別開心。

小玉奶奶重視健康、有運動習慣，連電視廣告時間都會動一動，還常和朋友出遊。想保持年輕的心，追星是良藥，同住的丹丹親眼見證追星有助活躍老化，只要長輩心情好、不排斥學習新事物，自然而然比同齡人容光煥發，「對銀光追星人來說，最大的後援就是家人。」

「外婆是我們的榜樣，我們都希望像外婆，追星追到老，外婆能做到，我們也可以」，小涵說，追星不分年齡，想追就去追，現在演唱會現場都能看到不同年齡層的粉絲，不僅有叔叔粉、阿姨粉，甚至有不少爺奶粉，大家不會用異樣眼光，反而會互相崇拜、分享熱情。

雖然小玉奶奶現在體力有限，無法再大費周章南下，但如果朴寶劍的活動在台北，她依然想不顧一切去參加，期待有一天，能親口告訴朴寶劍，有一名超過88歲的粉絲，永願在台灣支持、等待著他。

社群媒體 計程車司機 奶奶 朴寶劍

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