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7旬建築師變BLINK 晚年粉紅冒險喊「我還在熱愛」

中央社／ 中央社
74歲的留法建築師林貴榮（圖）認為，「現代建築之父」柯比意是他理性的根基，韓團BLACKPINK是他晚年最浪漫的粉紅冒險。（林貴榮提供） 中央社
74歲的留法建築師林貴榮（圖）認為，「現代建築之父」柯比意是他理性的根基，韓團BLACKPINK是他晚年最浪漫的粉紅冒險。（林貴榮提供） 中央社

74歲的留法建築師林貴榮，建築生涯40多年，因一場跨世代搶票任務，展開晚年最浪漫粉紅冒險，在萬人場館為韓團BLACKPINK揮舞手燈，「我還在熱愛，永遠在青春裡。」

林貴榮是首位在法國註冊為法國國家建築師的台灣人，1990年獲選為中華民國10大傑出青年。曾在法國求學及執業，返台工作後，持續關注都市與建築等議題，長年推動建築教育，鮮少人知道他是一名BLINK（BLACKPINK的官方粉絲名），更是孫女的好「戰友」。

對他而言，「追星」不陌生，只是林貴榮理性的初戀是被譽為「現代建築之父」的柯比意（LeCorbusier），林貴榮告訴中央社記者，時空回到1972年，他在圖書館翻開《朝向新建築》，那是他與柯比意的初次相遇。

林貴榮形容那不僅是一次閱讀，更像收到一封橫跨時空的密信。書頁間躍動著理性、秩序與比例，卻點燃了他青春裡最滾燙的熱情。「如果柯比意是我理性的根基，那麼BLACKPINK，便是我晚年最浪漫的粉紅冒險」。

這場冒險始於一個單純的契機，因為孫女想看演唱會

林貴榮為孫女一頭扎進搶票攻略，他全力練習刷新頁面、比拚手速、精算秒數，「緊張程度絲毫不遜於當年考建築師執照」。

一張小小的門票讓冒險啟程，爺孫倆一路南下高雄，在人群中並肩潛行，在烈日下排隊購買周邊商品。在那種使命必達的專注中，他完全遺忘了自己的生理年齡。

徜徉在BLACKPINK演唱會粉紅燈海，林貴榮領悟，追星的本質與他年輕時崇拜柯比意並無二致。那是對卓越的嚮往，是對舞台上極致綻放的敬佩，是對「將一件事做到極致」的純粹欣賞，差別僅在於一個是混凝土與黃金比例的凝固，一個是節奏與燈光的流動。

追星，成了林貴榮為晚年設計的新圖樣，這場從現代主義到流行文化的跨界跳躍，為生活鑿開嶄新的窗，第1扇窗櫺是心境翻新（Renovation），早晨醒來，他依然研讀建築期刊，同時開始關注偶像的動態，當專業與娛樂共存，生活反而展現更完整立體感。

第2扇則是名為跨代共鳴（Resonance）的窗，林貴榮說，他與孫女不再只是長輩與後輩，而是一同搶票衝演唱會的「戰友」。他們有著喜歡BLACKPINK的共同話題與回憶，在揮舞粉紅色手燈之際，代溝不存在。

身體重新啟動（Reboot）就是愛上流行文化後，開啟的第3扇嶄新的窗，林貴榮透過電郵向中央社記者分享，他如今開始更規律地早操、瑜伽、維持健康，就是盼著能再次赴BLACKPINK演唱會現場感受節奏，「我告訴自己，總不能在副歌響起前就氣喘吁吁。」

對林貴榮而言，「喜在當下」是具體的生命實踐，可以是站在廊香教堂（Ronchamp）前感受光影的神聖震撼，也可以是在萬人場館裡揮舞粉紅手燈的激昂瞬間。他認為，理性與感性、建築與流行，從來不是對立的兩極，也沒有高低之分。

林貴榮說，當他戴上圓框眼鏡，想起在「勒．柯比意：建築藝術詩篇」展場中，那群戴著經典圓框眼鏡的年輕人，興奮地與「開放的手」（Open Hand）造型蛋糕合影打卡的身影，或陪孫女為偶像歡呼時，他感受到的其實是同一份悸動。

「我還在熱愛」，林貴榮說，只要一個人的心中還有熱愛，他便永遠活在燦爛的青春裡。

近年林貴榮在撰寫新書《劃破時空的光：林貴榮眼中勒．柯比意的叛逆與傳奇》時，也常在心中與大師對話，好奇若大師置身於今天的AI浪潮、數位生成與社群喧囂前，究竟會欣慰點頭，還是蹙眉沉思。

法國 建築師 冒險 演唱會 BLACKPINK

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