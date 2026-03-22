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退休護理師入坑CNBLUE 粉絲群把孤單關靜音

中央社／ 中央社
69歲退休護理師姚姐（化名）（圖），疫情期間迷上韓國樂團CNBLUE，尤其喜歡嗓音獨特的主唱鄭容和，不僅參加演唱會，她也會到應援咖啡廳支持。（讀者提供） 中央社
69歲退休護理師姚姐（化名）（圖），疫情期間迷上韓國樂團CNBLUE，尤其喜歡嗓音獨特的主唱鄭容和，不僅參加演唱會，她也會到應援咖啡廳支持。（讀者提供） 中央社

69歲退休護理師姚姐（化名），疫情期間迷上韓國樂團CNBLUE，在藍色應援海裡四海皆友，手機一滑就是溫暖陪伴，當家人都在醫院值班的深夜，是音樂與群組訊息聲，把孤單關靜音。

69歲的姚姐健談又活力四射，從小愛唱歌，大學參加草地音樂會，投入護理工作到婚後忙著帶小孩也沒放棄音樂，加入醫院與學校媽媽合唱團，退休後更到養老院、安寧病房獻唱。直到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，合唱團被迫暫停，她才第一次「封麥」。

一段影片讓她的生活更豐富，COVID-19（2019冠狀病毒疾病」疫情期間，丈夫、孩子幾乎都在醫院值勤，某天她獨自在家滑手機，滑到CNBLUE成員鄭容和翻唱貓王歌曲，獨特嗓音穿透空氣，當下她就被「電到」。姚姐笑得爽朗告訴中央社記者，「後來我都叫他韓國貓王。」

如同大多數剛入坑（迷上）的粉絲，姚姐上網海搜，找到鄭容和的歌曲愈聽越著迷，更發現對方創作不少英文歌，既青春活力又溫柔細膩，「我不是顏控，是聲控，我覺得兒子最帥，但我喜歡歌聲好的！」最重要的是音域剛好在她能唱的範圍，因追星，姚姐開始繼續唱歌。

姚姐曾罹癌，2022年是抗癌滿5年，為慶祝「畢業」，她獨自前往便利商店，買下CNBLUE成員姜敏赫見面會門票。這是她第一次使用機台搶票，還請店員教學，成功入手人生首場韓國藝人活動門票。2022年12月4日，她獨自前往台北國際會議中心，因年紀格外顯眼，意外成焦點。

年輕粉絲主動搭話、分享周邊活動，鄰座台南小粉絲當天生日，兩人聊到忘記年齡差，在藍海應援中一同揮舞手燈，最後交換聯絡方式，成了至今經常聯繫的「乾姐妹」，她的同擔（喜歡相同偶像的粉絲）群組幾乎都是媽媽族群，40到50多歲都有，5名好友全因追星認識。

疫情期間，大家互送口罩、應援小物，她收到的鄭容和口罩套珍惜戴了4年才壞，「現在換我做給大家」。除了在現實生活聚會，姚姐也追蹤很多大粉（追星圈意見領袖），甚至和泰國粉絲互加好友。

即使家人在醫院值班，她獨自在家就會到社群平台上和同擔聊天，一點也不孤單。

姚姐笑說，現在她是BOICE（CNBLUE的官方粉絲名），但如果看到CNBLUE成員疑似身體不適的貼文，她的護理魂與媽媽魂便同時上線，留言叮嚀好好照顧身體。

面對同齡人不解追星，她看得很開，有人買名牌包、打高爾夫，「我只是把錢花在我喜歡的事」，最暖的是家人全力支持，丈夫更送她今年3月CNBLUE在台北場的世界巡迴演唱會門票，當作結婚45週年禮物。

追星更成為健康動力，姚姐努力背英文、韓文、日文歌詞，刺激腦力；為了體力能撐完整場演出，積極復健、強化膝蓋肌力、控制血壓，最近更成功減重4公斤。她觀察到，日本包團到台灣看演唱會的一整團沒有年輕人，幾乎都是80歲粉絲，甚至有90歲，讓她深受鼓舞。

「我沒想那麼遠到90歲，我希望健康活到75歲，每個月看一場演唱會」，姚姐說，現在都是買一場演唱會，就盼著下一場，她已經開始期待11月與朋友一起參加韓國防彈少年團（BTS）的演唱會。

姚姐甚至建議，如果相關單位評估，追星、看演唱會對長輩的健康正面效益，「是否每場保留10至20張門票給65歲以上的VIP會員粉絲」，票價不用優惠，只是搶票真的搶不過年輕人。

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