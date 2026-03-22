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美魔女追BLACKPINK 做重訓吃養生期許像Jennie

中央社／ 中央社
退休族Veronica追星，她參加的人生第一場演唱會，就是韓團BLACKPINK高雄場演出。圖為舉著BLACKPINK官方手燈打卡的粉絲。（讀者提供）中央社
退休族Veronica追星，她參加的人生第一場演唱會，就是韓團BLACKPINK高雄場演出。圖為舉著BLACKPINK官方手燈打卡的粉絲。（讀者提供）中央社

美魔女Veronica（化名）曾是職場女強人，看不出年齡的她其實快65歲了，為了走進孩子的世界，她從追劇到迷上韓團，透過重訓和養生餐，期許自己like Jennie，活得閃耀動人。

Veronica說著一口流利英文，過去在職場上她是老闆的左右手，回到家中則是孩子的港灣，緊湊的日子忙到沒有餘力追星，直到孩子20多歲長大離家，進入空巢期，生活重心漸漸轉移，開始學著為自己而活。

Veronica從追韓劇開始接觸韓國流行文化，起初，只是為了與喜歡韓團的孩子有更多共同話題，開車時可以跟著聽音樂。她接受中央社記者電訪時表示，「沒想到因為孩子追星，跟著喜歡上追星」，最終真正入坑。

她最愛韓國女子團體BLACKPINK，華麗如貴族般的舞台魅力，正是她心中理想的形象，其中成員Jennie高冷又時尚的氣質，與Veronica自認個性十分相似，成為她心中的本命（最愛）。

去年10月底，BLACKPINK在高雄國家體育場（高雄世運主場館）舉辦亞洲巡演場次，Veronica的兒女親友團全力動員，誓言要把媽媽「送進場」，最終由女兒的朋友成功搶票，讓Veronica圓夢。

為了參加人生首場演唱會，Veronica盛裝打扮，無奈高雄10月秋老虎發威，比BLINK（BLACKPINK官方粉絲名）更熱情，精緻妝容熱到糊掉，還好精彩歌舞及舞台效果十分震撼，「但我不會再去世運主場館了」，回到台北後，Veronica又生氣又好笑逢人就分享心得。

不愛主動結交新朋友的Veronica，因追星拓展生活圈。BLACKPINK成為她與老友重新連結的橋梁，也維繫她與前同事的友誼。因同為BLINK，即使不在同一職場，仍會相約聚餐、分享偶像近況，情誼更加緊密。

同樣是BLINK的Jenny，是Veronica的好友，今年50多歲的她告訴中央社記者，Veronica本來就讓人猜不出年齡，喜歡上BLACKPINK後狀態變得更好，開始規律上健身房、遠離油炸食物，親手烹調地中海飲食健康餐，皮膚緊實有光澤，沒有依靠醫美，整個人煥發青春氣息。

Jenny表示，台灣追星族群以年輕人為主，其實也有不少熟齡粉絲。演唱會現場氣氛和樂融融，大家因為喜歡同一個偶像而彼此照應，年輕人會主動分享應援貼紙、提醒活動環節。她認為，擁有偶像是一種正向力量，「會想要變得更好，是一種對未來的期待與投射。」

Veronica原本生活圈子偏「宅」，她說，為了追星可以南下奔波、頂著烈日排隊。65歲的她用行動證明，人生任何階段，都可以為熱愛再次出發。

BLACKPINK

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