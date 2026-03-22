80歲TWICE粉絲變網紅 開箱聽演唱會感覺很幸福

一頭耀眼橘髮，住在加拿大的YouTuber「蝦米娘娘」，興奮分享80歲人生首場演唱會，自從她「粉」上韓國女團TWICE後，變身網紅開箱、熱舞應援樣樣來，影片更是從海外紅到台灣。

Kpop韓流追星可不是年輕人專利，演唱會排隊入場時，頂著白髮的粉絲在隊伍中特別顯眼，他們是追星路上閃耀銀光的星星，其中，白髮染橘的80歲的YouTuber「蝦米娘娘」，用行動證明追星年齡不設限。

蝦米娘娘接受中央社記者線上訪問時指出，最初想了解年輕人追星文化，到如今與年輕世代一同應援，她深刻體會音樂、舞蹈、時尚與勵志態度沒有年齡鴻溝。

蝦米娘娘在75歲時成為ONCE（TWICE的官方粉絲名），她在影片中回憶，邊說比畫FANCY的舞蹈手勢，當時無意間聽到一首似乎叫做TAXI的歌不斷播放，好奇心使然，回家上網搜尋才知道原來是TWICE的歌曲FANCY，從此開啟追星之路。

TWICE有9個成員，記名字、認臉，對蝦米娘娘來說，真的很有挑戰性，成員子瑜是最先認得出來的，後來子瑜也變成了她的本命（真愛），可能因子瑜身材高挑、氣質出眾，也佩服她年紀輕輕便遠赴海外當練習生、勇敢出道的決心與毅力。

對於子瑜長期投入公益、關懷流浪動物，還在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐贈呼吸器，蝦米娘娘讚譽有加，認為子瑜人美心更美，誰看了不愛。但蝦米娘娘也有和所有追星人一樣的困擾，TWICE成員Sana和多賢有時也會衝進本命榜，「常常讓我很糾結」。

蝦米娘娘認為，TWICE成員都充滿正能量，她天天關注最新動態，「覺得自己都快變成時尚奶奶，腦筋也更靈光了」，在家人支持下，她與兒子、孫女共同拍攝製作影片，內容包含觀看MV反應、挑戰成員舞蹈、專輯與周邊開箱，甚至自創TWICE成員樂高人像並全程記錄。

蝦米娘娘YouTube經營4年分享170部追星影片，觀看次數30萬1276次，訂閱者3930人，每個影片都有很多同擔（喜歡同樣偶像的人）留言，以台灣ONCE尤多，紛紛表示希望將來也能像蝦米娘娘熱情追隨自己的喜愛，更是常常敲碗更多新影片，讓蝦米娘娘備受鼓舞。

「可愛的TWICE是王道」，蝦米娘娘掛在嘴上，更用行動相挺，出道10年的子瑜，在去年11月帶著「姐姐們」回家鄉開演唱會，蝦米娘娘在遠方應援，拍了影片慶祝TWICE在高雄開唱，祝福演唱會一切順利。

今年1月，蝦米娘娘完成演唱會初體驗，多虧了家人們的支持與幫忙搶票，讓她美夢成真，參加TWICE世界巡迴加拿大溫哥華場。她形容現場宛如嘉年華會，許多年輕粉絲從早到晚在場外跳著TWICE舞蹈、排隊購買周邊商品，她也被滿滿熱情感染。

「音響震動傳到靈魂，還好我有聽兒子的建議戴上耳塞」，蝦米娘娘說，80歲的身體仍撐得住。TWICE近期部分成員受傷或身體不適，溫哥華場是少數全員到齊的場次，能與這麼多年輕粉絲一起觀賞演出，她既興奮又感動，滿滿歡樂與力量加持，她忘了自己的年紀。

她告訴中央社記者，將會持續拍攝影片，未來重溫美好回憶，在身體健康時嘗試新生活體驗，是很幸福的事。