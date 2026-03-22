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追星和看展覽都能抗老 專家倡推全齡近用藝術

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懿能藝術館創始人吳滋懿（中）認同，銀髮追星族的出現，或許能成為另類活躍老化的想像。圖為藝術家村上隆（左）首次來台北，兩人在台北畫展上的合影。（吳滋懿提供）中央社
懿能藝術館創始人吳滋懿（中）認同，銀髮追星族的出現，或許能成為另類活躍老化的想像。圖為藝術家村上隆（左）首次來台北，兩人在台北畫展上的合影。（吳滋懿提供）中央社

演唱會經濟在台灣蓬勃發展，迎戰超高齡社會，銀髮追星或許能成另類活躍老化想像，主張「近用藝術」、以藝術輔療守護心理健康的藝術教育工作者吳滋懿，十分認同這個論點。

吳滋懿是懿能藝術館創始人，也兼具策展人、藝術評論者等身分，曾經在倫敦大學聖馬汀學院選修「藝術健康」課程，她身邊有群新型態退休族朋友，因為追藝術、追韓星而凍齡，時光彷彿停止在45歲左右。

「站在原作前面，非常重要」吳滋懿告訴中央社記者，真正走進美術館直面原作，感受筆觸、材質與光影，感官刺激為大腦充電並帶來活力，追星親臨現場看演唱會或見面會，偶像本人就在眼前，其實有類似刺激效果。

吳滋懿說，藝術輔療與藝術治療不太一樣，藝術治療需要由醫師替患者下處方，但藝術輔療適合每個想要守護心理健康的人。以藝術輔療作為生活支持系統，適合所有人，包括65歲以上族群，特別是面臨空巢期或退休生活陷入不安、失落，這會是超高齡台灣的一帖良方。

大齡粉絲為了更接近偶像與藝術，有的置身新環境學習新語言與文化，有的結交新朋友，或是擁抱社群、加入搶票陣容，透過音樂、舞蹈與影像跨越語言交流，和孫子孫女及年輕粉絲建立跨世代共感。

「世界上最療癒的就是跨世代聽懂彼此語言。」吳滋懿說，跨齡共融藝術現在是主流，追星是跨齡共享，從長遠來看，內在精神狀態會影響外在身體狀況，有助延緩失能。

可愛更是跨齡共享，吳滋懿引用牛津大學神經科學教授克林格爾巴赫（Morten Kringelbach）的研究指出，人類感受到可愛，大腦傳導只要1/7秒，比理智更快，這如同追星喚起熱情，會讓奶奶出門參加演唱會，散發少女般活力，讓爺爺跟著孫女追星，有戀愛的感覺 。

「近用藝術」是場館為民眾準備更親和參與方式，以利使用與靠近藝術，在人口老化的台灣，吳滋懿指出，近用藝術可融入職場健康，也應向下扎根，如企業鼓勵50歲以上員工參與藝術活動，或是她正積極推動的美育行動，將美術館直接搬進新北市安坑國小、將原作帶到孩子面前。

不過，吳滋懿觀察到，目前台灣「近用藝術」領域，官方多半集中於「救急」，如為已確診失智症的長者提供藝術資源。事實上，藝術與健康應該更早介入，成為日常生活的一部分，這也與國際上逐漸推廣的社會處方（Social Prescribing）概念相呼應。

吳滋懿認為，面對超高齡社會，未來掌握在下一代手中，唯有讓孩子從小建立「近用藝術」觀念，未來銀髮族健康生活才會有更多可能。

這個理念也與輝達創辦人黃仁勳曾提到「小孩不應該只學寫程式碼」觀點不謀而合，她私心期待黃仁勳未來能成為推動台灣「近用藝術」的重要助力。

「近用藝術不只是口號，而是一種靈性的追求」，吳滋懿表示，藝術不應再被侷限於取得證書或成為專業匠人的學習模式，而是回歸生活本質，思考如何讓藝術融入日常生活，進而促進身心健康，唯有從教育與社會環境同步推動，才能讓未來的銀髮族擁有更豐富且健康的生活想像。

演唱會 退休生活 超高齡社會

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