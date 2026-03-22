獨／墾丁畢旅吃生蠔6人狂吐疑食物中毒 檢驗結果有人2病毒都中了

北部某高中今年3月3日到墾丁畢業旅行，在墾丁大街某海鮮餐廳吃8顆120元生蠔，7人中有6人高燒、上吐下瀉，懷疑食物中毒。屏東縣衛生局調查後，在一名病發個案人體檢驗中見驗出諾羅、輪狀病毒，環境檢體未檢出病原菌，食物中毒不成立。

衛生局表示，根據相關檢驗報告與調查事證綜判，業者供應食品與病患疑似食品中毒間，沒有證據顯示有因果關係，因此食品中毒案件不成立。

衛生局表示，3月5日接獲通報後，啟動疑似食品中毒調查案，並派員至涉嫌場所行政調查、疫調與環境檢體採樣。採驗檢體的結果，在一名病發個案的人體檢驗，結果驗出諾羅、輪狀病毒。另外採集環境檢體3件，未檢出病菌。

衛生局提醒，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所衛生狀況，避免生食，食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」的五要原則，以預防食品中毒事件發生。

根據衛福部疾管署網站指出，諾羅病毒與輪狀病毒的流行期在11月到3月，高峰期為1月，傳染途徑主要都是透過病人密切接觸，例如，與病人分享食物、水、器皿，街出道病人嘔吐物、排泄物，或病人曾接觸到的物體表面等，吃喝到汙染的食物、飛沫傳染。

疾管署網站指出，諾羅病毒潛伏期10到50小時，諾羅病毒感染引起症狀惡心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，狀通常會持續1至3天，之後就會逐漸痊癒。諾羅病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人。有些人感染恢復後二周內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。