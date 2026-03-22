北市2成7民營停車場充電車位不合格 議員憂恐難換照淪無照停車場

去年9月起，全國公有路外停車場充電專用車位數須達2%，民營1%以上才能換發停車場登記證。不過截至上月底，北市民營停車場達成率僅73%，北市交通局將清查，針對尚未設置充電專用格位及設施的停車場，持續督導改善。

議員李明賢調閱數據發現，台北市到去年底有22處民營停車場證到期需換證，包括有高使用率的停車場，要求市府清查停車場是否都有依照法規設置一定比例電動停車格。據了解，因很多停車場都處於申請用電階段，交通部之前同意請電中的停車場可以放寬，目前各縣市都還沒開罰案例。

交通局停管處表示，截至今年2月底依規定已設置充電專用格位及充電設施的民營停車場比例約73%。目前仍在辦理清查作業，針對尚未設置充電專用格位及設施之停車場持續辦理督導改善。

交通局說，為推動電動車設施普及，停管處除積極於公有路外停車場設置充電專用格位外，車位規模達應設置充電設施之民營停車場，亦須應依規定設置充電專用格位。

政府規定公有路外公共停車場充電專用車位數量須達轄區內公共停車位總數2%，民營路外公共停車場則須達1%以上，法規兩年前公告，去年9月13日上路，必須符合標準才能換發停車場登記證。未依規定設置者，將限期改善，逾期可處新台幣9000元至9萬元罰鍰，屆期仍未改善者甚至面臨停業處分。

截至今年2月，公營停車場充電樁設置達成率為100%，共616場；但民營停車場約1600多場達成率73%。李明賢質疑，若民營停車場到期需換證未達成設置比例，恐將變成「無證停車場」。

停管處長劉瑞麟說，如果沒有符合電動車專用充電設施比例的，換證時會要求提供設置，否則不予核發新的執照，如果沒有拿到新的營業執照，就是違規營業，就會要求改善，業者應該要換證，否則就會去稽查它。

李明賢要求停管處徹底落實稽查，不能包庇業者，確保政策落實。停管處表示，對於為何民間會更換這麼慢？停管處表示，會去了解。