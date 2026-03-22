大回暖轉熱有感 粉專：鋒面尾端輕輕掠過全台降雨有限

今起回暖升溫，北台天氣漸轉晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，最新歐洲模式雨區模擬顯示，未來幾天北方鋒面系統相當活躍，但台灣剛好都位於鋒面的「尾端」，整體天氣影響並不大，全台降雨有限。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來六天全台降雨分布，北部地區雨量不多，有一點下雨的機會，但整體的雨勢跟雨量都不算多，外出時稍微留意一下天空的變化即可。

󠀠中部、南部穩定無雨，幾乎不受鋒面影響，基本上都是無雨的好天氣，白天維持溫暖偏熱，非常適合安排戶外活動或是洗車曬衣。

󠀠至於東半部地區要留意短暫陣雨，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，受風向與地形的影響，迎風面的降雨機率相對高一點，安排東部行程，出門建議隨身攜帶雨具備用最保險。

此外，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今起回暖，雨不多。整體來看，至4月初前，天氣回暖增溫有感；環境水氣普遍偏少，尤其在中前期階段。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日起至4月4日，台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高。其中，尤其是前期3月25日至3月27日氣溫升幅最大，天氣轉熱有感。

另一方面，由於中前期的環境水氣較少，降雨訊號微弱；後期，在4月初期間，降雨訊號略為增加，估計降雨強度也在「大雨」等級上下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。