今起轉晴高溫30度 吳德榮：周六鋒面南下變天北東有雨

又要暖熱如夏了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今微弱鋒面北移、北台雨後轉晴，其他地區晴時多雲。

今日各地區氣溫如下：北部15至28度、中部15至32度、南部16至33度及東部16至31度。

吳德榮指出，明日至周五微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱(最高氣溫北台接近30度、中南部則在30以上)、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。周三、四微弱鋒面的雲系靠近，影響很輕微，北台雲量略增、東北部降雨機率略提高。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六微弱鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下周日、一(29、30日)各地恢復晴朗、溫暖，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周二(31日)另一微弱鋒面影響，北部、東半部再轉有局部短暫雨，氣溫略降。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。