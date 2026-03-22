聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／搶救觀光經濟 勿淪為「山林裡的廢墟」

聯合報／ 本報記者江良誠

台灣纜車發展將近一甲子，從早期的山林運輸到今日的觀光指標，近年來多個縣市政府再度拋出纜車興建計畫，令人不得不審慎思索，這些耗資巨大的工程，究竟會成為帶動地方經濟的領頭羊，還是重蹈「天空步道」覆轍，最終淪為山林間的人工廢墟？

回顧貓空與日月潭纜車引發的熱潮，當時全台將纜車視為觀光的「萬靈丹」。當新鮮感消退，遊客人數如斷崖式墜落。這種「焰火式觀光」過度依賴單一設施的吸引力，卻忽略了長遠經濟效益規畫。如同過去南投等地瘋狂興建天梯與天空步道，初期擠滿打卡人潮，但因缺乏延伸遊程，熱潮過後僅剩下高昂的維護成本與環境風險。

目前台灣營運中的纜車多定位不清，作為觀光工具，它缺乏與住宿、餐飲及周邊景點的深度整合；作為交通工具，又無法有效吸納在地通勤族群。放眼國際成功案例，纜車絕非自成觀光系統，而須與知名的地標路線及完善的交通網路接軌。

台灣纜車若要長遠發展，須打破「單一次消費」的困局，強化纜車通勤功能，提高平日使用率，分擔營運壓力；也須串聯周邊旅遊資源，將纜車打造為具備國際吸引力的觀光動線核心，提供可重複感受的深度體驗。

從天空步道的衰落到觀光纜車的困境，台灣觀光不應再將纜車視為單純的「打卡背景」，而應視為區域發展的「基礎設施」，才能讓這座移動的觀景台承載起台灣山林觀光的永續未來。

天空步道 纜車 觀光 台灣 觀光業

延伸閱讀

台灣燈會創316億產值　中央地方打造國家級品牌

相關新聞

漲價了！擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

中油宣布下周一（23日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。中油表示，至22日中油吸收逾34億元。

明高溫衝上30度 下周兩波鋒面接力來襲「降雨熱區曝光」

氣象署說，明起北台灣回溫，至24日前各地普遍高溫26至28度，中南部內陸可達30度，25日受微弱鋒面影響，基隆北海岸、宜...

中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

台中捷運今日15時43分傳出設備異常，造成列車營運受影響，多班列車出現延誤情形，部分車廂乘客一度被要求下車，站務人員緊急進行疏導，引導旅客離站，現場一度出現人潮聚集。中捷表示，因號誌設備異常，16時20分起逐步恢復正常運轉。

桃園比菲利國際美學診所倒閉…傳欠薪、民眾繳上萬手術訂金 百人受害求償

桃園市比菲利國際美學診所驚傳倒閉，疑涉及欠薪等，有眾多受害者向議員陳情。桃園市政府消保官今天表示，受理申訴案件已達130...

孩童感染「食人菌」這些症狀要當心 醫示警併發症：抗生素須吃滿10天

開學已一陣子，流感、副流感病毒及俗稱「食人菌」A型鏈球菌在小朋友間流行，馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫表示，A型鏈球菌在小朋友身上主要會出現喉嚨發炎、猩紅熱等2項症狀，而醫師給予的10天抗生素，一定要按照療程吃完，避免出現抗藥性再引發心臟、腎臟的併發症。

淋病年輕化、重複感染恐出現抗藥性 醫曝現況：尚未形成公衛威脅

淋病為我國第三類法定傳染病，近年個案數雖下降，但淋病患者愈來愈年輕，呈年輕化趨勢，且不少案例為「重複感染」，臨床已發現有淋病患者出現抗生素抗藥性，在用藥有限的前提下，恐難以根治。成大醫院內科醫師蔡進相說，淋病患者出現抗藥性仍屬「極少數」個案，目前尚未形成公衛威脅，但需持續定期監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。