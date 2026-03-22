新聞眼／搶救觀光經濟 勿淪為「山林裡的廢墟」

台灣纜車發展將近一甲子，從早期的山林運輸到今日的觀光指標，近年來多個縣市政府再度拋出纜車興建計畫，令人不得不審慎思索，這些耗資巨大的工程，究竟會成為帶動地方經濟的領頭羊，還是重蹈「天空步道」覆轍，最終淪為山林間的人工廢墟？

回顧貓空與日月潭纜車引發的熱潮，當時全台將纜車視為觀光的「萬靈丹」。當新鮮感消退，遊客人數如斷崖式墜落。這種「焰火式觀光」過度依賴單一設施的吸引力，卻忽略了長遠經濟效益規畫。如同過去南投等地瘋狂興建天梯與天空步道，初期擠滿打卡人潮，但因缺乏延伸遊程，熱潮過後僅剩下高昂的維護成本與環境風險。

目前台灣營運中的纜車多定位不清，作為觀光工具，它缺乏與住宿、餐飲及周邊景點的深度整合；作為交通工具，又無法有效吸納在地通勤族群。放眼國際成功案例，纜車絕非自成觀光系統，而須與知名的地標路線及完善的交通網路接軌。

台灣纜車若要長遠發展，須打破「單一次消費」的困局，強化纜車通勤功能，提高平日使用率，分擔營運壓力；也須串聯周邊旅遊資源，將纜車打造為具備國際吸引力的觀光動線核心，提供可重複感受的深度體驗。

從天空步道的衰落到觀光纜車的困境，台灣觀光不應再將纜車視為單純的「打卡背景」，而應視為區域發展的「基礎設施」，才能讓這座移動的觀景台承載起台灣山林觀光的永續未來。