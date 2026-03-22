讓纜車不只是纜車 南韓雪嶽山 打造完整山岳經濟

相較於國內常見的短程纜車，國外風行的山岳型纜車結合登山、滑雪與戶外活動，打造全年營運模式。南韓江原道雪嶽山全長約一點六公里，串聯山腳與山頂觀景台，沿線有登山步道、高空索道，冬季可滑雪，沿線餐飲與住宿設施完善，串起完整的山岳旅遊經濟。

雪嶽山是南韓最北的國立公園，最高峰一七○八公尺，山頂全年有五至六個月被白雪覆蓋得名，是南韓知名滑雪、登山景點；纜車不只是交通工具，更串連山岳活動與設施。南韓領隊Danic Ju說，雪嶽山纜車打造成山岳旅遊核心，春夏秋冬都有不同遊程與活動吸引遊客。

中國大陸張家界天門山纜車以世界級長度與高度落差聞名，整合國家公園門票、導覽路線，搭纜車就是旅遊體驗；廣州的白雲山索道透過多個觀景平台，讓纜車形成完整的空中遊覽路線。

越南把纜車打造為產業核心，串聯大型度假園區，其中富國島跨海纜車連接離島景區，大幅縮短交通時間，沿線景致美不勝收；巴拿山纜車與山頂樂園整合，大增觀光貢獻。

南投縣觀光產業聯盟協會前理事長林志穎指出，纜車除硬體建設，更要整合周邊資源，涵蓋住宿、餐飲、戶外活動、文化體驗等，攸關商業模式能否成功；若只有短期效益，吸引力有限，民間投資商的意願會降低。

張姓觀光業者說，纜車只是交通工具或觀景設施，若想增加收益須延伸完整遊程，如結合高空索道、特色餐飲等。李姓業者建議結合低碳旅遊、山林導覽或規畫季節性活動，增加遊客重遊意願，形成完整的遊程鏈，才能帶來經濟效益。