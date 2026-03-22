讓纜車不只是纜車 南韓雪嶽山 打造完整山岳經濟

聯合報／ 記者江良誠賴香珊趙容萱／南投報導
韓國釜山多處景點也透過纜車系統串連，更能欣賞山海美景。圖／Danic Ju提供
韓國釜山多處景點也透過纜車系統串連，更能欣賞山海美景。圖／Danic Ju提供

相較於國內常見的短程纜車，國外風行的山岳型纜車結合登山、滑雪與戶外活動，打造全年營運模式。南韓江原道雪嶽山全長約一點六公里，串聯山腳與山頂觀景台，沿線有登山步道、高空索道，冬季可滑雪，沿線餐飲與住宿設施完善，串起完整的山岳旅遊經濟。

雪嶽山是南韓最北的國立公園，最高峰一七○八公尺，山頂全年有五至六個月被白雪覆蓋得名，是南韓知名滑雪、登山景點；纜車不只是交通工具，更串連山岳活動與設施。南韓領隊Danic Ju說，雪嶽山纜車打造成山岳旅遊核心，春夏秋冬都有不同遊程與活動吸引遊客。

中國大陸張家界天門山纜車以世界級長度與高度落差聞名，整合國家公園門票、導覽路線，搭纜車就是旅遊體驗；廣州的白雲山索道透過多個觀景平台，讓纜車形成完整的空中遊覽路線。

越南把纜車打造為產業核心，串聯大型度假園區，其中富國島跨海纜車連接離島景區，大幅縮短交通時間，沿線景致美不勝收；巴拿山纜車與山頂樂園整合，大增觀光貢獻。

南投縣觀光產業聯盟協會前理事長林志穎指出，纜車除硬體建設，更要整合周邊資源，涵蓋住宿、餐飲、戶外活動、文化體驗等，攸關商業模式能否成功；若只有短期效益，吸引力有限，民間投資商的意願會降低。

張姓觀光業者說，纜車只是交通工具或觀景設施，若想增加收益須延伸完整遊程，如結合高空索道、特色餐飲等。李姓業者建議結合低碳旅遊、山林導覽或規畫季節性活動，增加遊客重遊意願，形成完整的遊程鏈，才能帶來經濟效益。

登山步道 纜車 觀光業 觀光景點 南韓 釜山

延伸閱讀

南韓旅客來台夯！去年破百萬人次 偏好旅遊型態曝光

相關新聞

漲價了！擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

中油宣布下周一（23日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。中油表示，至22日中油吸收逾34億元。

明高溫衝上30度 下周兩波鋒面接力來襲「降雨熱區曝光」

氣象署說，明起北台灣回溫，至24日前各地普遍高溫26至28度，中南部內陸可達30度，25日受微弱鋒面影響，基隆北海岸、宜...

中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

台中捷運今日15時43分傳出設備異常，造成列車營運受影響，多班列車出現延誤情形，部分車廂乘客一度被要求下車，站務人員緊急進行疏導，引導旅客離站，現場一度出現人潮聚集。中捷表示，因號誌設備異常，16時20分起逐步恢復正常運轉。

桃園比菲利國際美學診所倒閉…傳欠薪、民眾繳上萬手術訂金 百人受害求償

桃園市比菲利國際美學診所驚傳倒閉，疑涉及欠薪等，有眾多受害者向議員陳情。桃園市政府消保官今天表示，受理申訴案件已達130...

孩童感染「食人菌」這些症狀要當心 醫示警併發症：抗生素須吃滿10天

開學已一陣子，流感、副流感病毒及俗稱「食人菌」A型鏈球菌在小朋友間流行，馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫表示，A型鏈球菌在小朋友身上主要會出現喉嚨發炎、猩紅熱等2項症狀，而醫師給予的10天抗生素，一定要按照療程吃完，避免出現抗藥性再引發心臟、腎臟的併發症。

淋病年輕化、重複感染恐出現抗藥性 醫曝現況：尚未形成公衛威脅

淋病為我國第三類法定傳染病，近年個案數雖下降，但淋病患者愈來愈年輕，呈年輕化趨勢，且不少案例為「重複感染」，臨床已發現有淋病患者出現抗生素抗藥性，在用藥有限的前提下，恐難以根治。成大醫院內科醫師蔡進相說，淋病患者出現抗藥性仍屬「極少數」個案，目前尚未形成公衛威脅，但需持續定期監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。