短程觀景難吸引回頭客 專家：結合周邊遊程 旅客才有新鮮感

台灣纜車從烏來雲仙樂園的歷史轉身，到貓空纜車調整票價應對成本，反映觀光纜車在交通定位與財務間的掙扎；日月潭纜車運量起伏則警示單純高空觀景已難維持熱度。專家指出，唯有結合周邊遊程，構建完整的旅遊圈，才能克服新鮮感退燒，提升遊客回訪率，讓纜車永續經營。

新北烏來瀑布頂端的雲仙樂園原是伐木林場，後開發為遊樂園，一九六八年園方將工人上山使用的簡易纜車改造成空中纜車，遊客搭纜車橫跨南勢溪入園，可俯瞰烏來瀑布，飽覽峽谷風光。行銷總監高勳國說，兩岸落差達一六五公尺，營運近六十年維持零事故；曾因遊客量少，每年虧損二千多萬元。

台北貓空纜車二○○七年啟用，全長約四公里，從台北動物園到貓空設六站，原為改善交通，評估後定位為觀光纜車，營運首年有盈餘，後連年虧損，最多上億元；二○一六年漲票價，去年三月再調漲，稅前盈餘約七百萬元。

北捷遊憩公司表示，動物園站搭到貓空站票價去年三月從一二○元改為一八○元，一日票由二四○元提高到三○○元，每年運量約二百萬人次。北捷表示，纜車維護經費龐大，加上電價上漲、通膨成本日增；日本箱根纜車每公里票價八十元，貓纜漲價後每公里卻僅四十五元。

日月潭纜車全長約一點九公里，可飽覽山光水色，二○○一年啟用初期吸引大批國旅與陸客人潮，曾創全年三百萬遊客紀錄，二○一○年降為百萬人次；隨新鮮感退燒、疫情衝擊與兩岸關係下滑，目前每年約廿萬人次。

「纜車人氣非僅靠纜車本身。」暨南國際大學副校長曾永平說，日月潭纜車集合環湖步道、自行車道與碼頭交通，形成完整旅遊圈，若僅為短程觀景纜車，難以吸引遊客回流。旅遊業者說，遊客若只為高空景觀搭乘，回訪率往往偏低，搭配其他遊程才能長期吸客。