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想蓋纜車救觀光 地形天候、遊客安全、長期維運都是問題

聯合報／ 記者江良誠賴香珊趙容萱游明煌／連線報導
南投縣竹山太極峽谷纜車系統，可望克服地形陡峭限制，周遭並規畫露營區，提供多樣化的旅遊體驗。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山太極峽谷纜車系統，可望克服地形陡峭限制，周遭並規畫露營區，提供多樣化的旅遊體驗。圖／南投縣政府提供

觀光纜車被視為振興觀光利器，不過興建成本、營運與維護經費高，設塔柱衝擊環境與景觀，常引起反對。專家提醒，台灣颱風豪雨多，纜車安全很重要；但穩定營運要有載客量支撐，淡旺季若落差太大，恐增虧損風險。

暨南國際大學觀光休閒與餐飲管理學系教授曾永平說，觀光纜車易受天災、地震衝擊，以南投太極峽谷案為例，地形陡峭脆弱，多次因颱風豪雨導致步道受損、邊坡坍方，宜低度開發，塔柱與場站位置應有嚴謹評估與安全設計。

有專家認為，纜車屬高成本設施，太極峽谷纜車光興建費高達七億元，後續設施保養、鋼索更換等，須投入大量經費，遊客量要維持，否則會有營運壓力。

不過，南投縣觀光產業聯盟協會前理事長林志穎說，工程技術日新月異，纜車工程經最高標準評估，若風速過大會停駛，比起動輒坍方落石的公路，安全性反而高；對高齡者而言，空中纜車也比步行更能提高親近性。

太極美地發展協會理事長林怡鳳說，遊客搭纜車若過站不停，對地方觀光沒幫助，竹山缺乏知名景點，縣府應改善太極峽谷對外聯絡道路，可帶動遊客。

基隆纜車曾有跨港線規畫案，受限海風侵蝕、工程難度與郵輪上空淨空限制，最後難以實現。目前推動西岸纜車計畫，基隆市觀光協會理事長周建芳認為，從北站到基隆地標的路線太短，效益有限，應延伸到百米甕砲台，更有觀光效益。

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