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纜車經濟熱潮再起？南投太極峽谷喊建纜車 基隆、台南也跟上

聯合報／ 記者江良誠賴香珊趙容萱周宗禎游明煌／連線報導
太極峽谷因加走寮溪切割，地形險峻多變，景觀豐富。圖／南投縣政府提供
太極峽谷因加走寮溪切割，地形險峻多變，景觀豐富。圖／南投縣政府提供

全台曾掀纜車開發熱潮，過去因環境衝擊與經費問題，導致北投、三鶯及雪谷等計畫觸礁或停擺。近年南投基隆台南重啟纜車願景，試圖轉型複合型旅遊區，透過空中接駁克服地形限制並串聯活化在地美景，盼有效帶動觀光。

過去全台從北到南規畫案約十多條纜車路線，北市為串聯北投、陽明山曾規畫北投纜車案，但因環評、弊案與工程難度，推動逾四十年，最終由前市長柯文哲宣布停建，賠償廠商二點三億元。

新北市有三鶯纜車、八里纜車等規畫，桃園市有串連石門水庫到慈湖的纜車案，台中市曾將雪山到谷關的雪谷纜車、新社到大坑的新大纜車列入重要建設，多因環境衝擊或投資意願低而擱置。

南投太極峽谷地勢陡峭，廿年前興建全台首座階梯式「天梯」大鞍吊橋，橫跨峽谷之上，行走其上宛如凌空飛躍，被譽為「西部太魯閣」；後來因新鮮感降低，聯外道路狹窄，大型遊覽車難進出，步道階梯多，歷經多次颱風豪雨來襲，園區反覆封閉、整修，最終沒落。

南投縣府提「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」打造空中纜車，串聯天梯、青龍瀑布、八卦茶園等景點，打造一點七公里長的環狀觀光動線。觀光處表示，纜車可減少步行，輕鬆俯瞰峽谷與沿線景點，搭配高空滑索、露營區與景觀餐廳等，轉型為複合型旅遊區；全案已完成細部審查，因長度不足二公里免環評，預計今年下半年發包，二○二八年完工。

基隆國際郵輪旅客去年突破九十五萬人次，民間業者依促參法向基隆市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，起訖點為基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」，連結太平山城與基隆港市，市府組跨局處工作小組評估，將辦政策公告。市長謝國樑表示，去年曾考察貓空纜車，作為規畫參考。

台南新化的虎頭埤是台灣第一座水庫，有「小日月潭」之稱。台南市府規畫ＢＯＴ空中纜車案，橫跨虎頭埤到新化林場，全長約二公里，將設四站與附屬旅館、商場。台南市觀旅局表示，全案正在進行投資複審，公告徵求最優申請人，已經有廠商將提出可行性報告，今年底會上網公告招標細節。

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