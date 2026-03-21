網路賣瘦瘦針 食藥署擬修法規範

瘦瘦針亂象頻傳，民眾不只能在網路上隨意購買，即使未持醫師處方箋，部分藥局也私自販售，導致不良反應通報件數增加，食藥署上月統計近三年不良反應通報件數為廿一件，更新統計至本月已增至卅五件，且累計兩年違規販售瘦瘦針的裁罰金額已達三三○萬元。食藥署除了加強藥商責任，也擬修「藥事法」等，要網路平台加強管理。

於社群平台輸入特定關鍵字，如代購猛○樂、燃脂等，就能找到購買瘦瘦針的方式，而愈來愈多不符合適應症的民眾，因施打瘦瘦針出現副作用，嚴重惡心、嘔吐、急性胰臟炎，甚至胃癱等。食藥署統計，一一二年至今年三月十九日為止，總計接獲卅五件使用瘦瘦針不良反應通報，與上月相比，單月就增加十四件。

食藥署自一一三年起稽查瘦瘦針違規販售專案，違規者不僅限於一般賣家，多數是醫療院所、藥局違法販售，兩年揪出一一一件違規，開出三三○萬元罰單。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，去年八月起，已將GLP-1受體促效劑類藥品納入藥品溯源追蹤，同年十月則要求藥商，得申報藥品銷售情形，以掌握藥品流向。

但不少社群平台私下販售瘦瘦針，成管理破口，食藥署研議修正「藥事法」，明定網路平台販售藥品的規範與其責任；在完成修法前，食藥署現階段與臉書母公司Meta合作，下架違規貼文，也與台灣網路資訊中心建立機制屏蔽違法網站、與藥師公會合作強化網路查緝。