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逝者聲音陪伴度過哀傷 長期依賴恐影響生活

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

人的一生都會遇上生離死別，當關係愈親密，帶來的衝擊也愈深，藝人包小柏難忍喪女之痛，打造ＡＩ女兒陪伴他後續的人生，器官捐贈中心從三年前開始也推動「器捐聲紋卡」，減少家屬的痛苦。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，留下已逝親人的物品或聲音等，能陪伴家屬度過哀傷期，但不建議成為長期的寄託。

蘇柏文說，至親好友離世，人們常會經歷震驚、否認、憤怒、悲傷與逐漸接受等階段，每個人的歷程與時間不一，有些人會因難以承受龐大的情緒壓力，影響生理機能，出現暫時性心臟功能異常，臨床稱之為「心碎症候群」，其症狀類似心肌梗塞，顯示情緒與身體之間有著緊密關係。

面對哀傷的歷程，台北榮總團隊留下逝者的心跳聲，讓家屬能以某種形式，繼續與逝者連結。蘇柏文說，透過影像、聲音、紀念品等保留與逝者的記憶，能維持情感連結，也能幫助家屬度過悲傷，但若長期依賴，可能會影響家屬恢復正常生活的節奏。

他提醒，許多人面對哀傷都希望能「抹去」這類痛苦的感受，哀傷是每個人這一生都會經歷的過程，應與其共存，身旁還在世的親友可給予傾聽與陪伴的力量，漸漸療癒自身，理解逝者雖然離開，過去建立的情感與價值依舊存在，也將逝者尚未走完的人生意義，延續在自己的生命中，成為自身未來的一部分。

器官捐贈 悲傷 心跳

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