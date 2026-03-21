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不留遺憾 她為安寧病人錄下心跳聲

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
台北榮總護理部主任沈青青從四年前開始，無償替安寧患者錄下「心跳聲」，並製作成曲子，陪伴家屬走過喪親之痛。圖／沈青青提供
台北榮總護理部主任沈青青從四年前開始，無償替安寧患者錄下「心跳聲」，並製作成曲子，陪伴家屬走過喪親之痛。圖／沈青青提供

當生命走向盡頭，還能留下什麼？台北榮總護理部主任沈青青從四年前開始，免費替兒童安寧病房的孩子錄下「心跳聲」，幫家屬製作成曲子，陪伴家屬走過喪親之痛。沈青青說，起初會錄製心跳聲，源自自己的切身之痛，女兒離世時未能留下聲音，不希望他人也有相同遺憾，至今已替八十九人錄製心跳聲並製成音樂

「女兒罹癌後病情變化非常快速，得插管維繫生命，根本發不出任何聲音。」沈青青說，女兒因肺部病變無法自主呼吸，手術後，原以為狀況能好轉，卻發現體內有癌細胞，術後肺部恢復狀況也不佳，沒多久病情就急轉直下，當時沒想過病情會一發不可收拾，當想留下點什麼時，女兒已無法說話，留下遺憾。

沈青青說，長年於安寧病房工作，知道家屬要面對生離死別是一件艱難的事，恰好她於電視劇中看見，有心臟器捐者的家屬只要想到家人，就會去聽他人胸口的心跳聲，因此萌生了錄下心跳聲的想法。

有想法簡單，但執行時立刻遇到困難。沈青青說，一開始嘗試用聽診器連接擴大器，再經手機錄音，卻發現雜訊太多而作罷，後來愛生協會協助改良聽診器，由聽診器直接連接手機錄音，成功將心跳聲清晰錄下。

為了不讓家屬聽到單純的心跳聲時，顯得過於衝擊，沈青青組成六人團隊，並找來音樂老師創作了十五首不同曲風的樂曲，由具備混音專長的團員將心跳與音樂融合，製作成專屬的音樂，無償送給家屬。

「有家屬一拿到音樂的ＵＳＢ就痛哭不已。」沈青青說，很多家屬反映，一開始聽到音樂都令他們心碎，但後來漸漸習慣，有人將其製作成手機鈴聲或鬧鐘聲，也有人運用在告別式。

該項服務目前不僅限於臨終者，任何人只要有意願，都能預先錄製心跳聲。相關技術已取得專利並發表論文，有海外單位主動表達想合作，未來不只希望推廣至海外，也希望國內更多醫院能使用。

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