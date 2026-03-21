承載救國團回憶！台東南橫利稻山莊登錄歷史古蹟 有望活化

台東南橫利稻山莊曾為救國團健行隊重要休息站，承載世代記憶，閒置逾廿年後，獲台東縣府登錄為縣級歷史建築，獲得活化契機。而昔為農商重鎮的雲林土庫，縣府近日則攜手在地協會推出全縣第一個官方實境解謎遊戲，結合LINE導覽，讓遊客透過闖關解謎，深度認識地方故事。

南橫健行在民國七○年代風靡全台，每年約吸引五千名青年，自高雄梅蘭出發，行經梅山、天池、埡口，最終到利稻。利稻山莊不僅是休息站，更承載登山與自然學習記憶。在地長者回憶，「每次看到這棟屋子，就像看到自己年輕的影子」；參與者也說，健行雖疲憊，但望著遠方山景與林間風光，心裡就充滿力量。

利稻山莊建物採西式木構架混合桁架設計，展現榫接的精巧工藝也兼具地方特色，二○一四年停止營業後交由海端鄉公所管理，但因產權爭議長期閒置。族人多次在部落會議表示，山莊記錄海端鄉數十年生活變遷，「這棟建築一定要留下來」。鄉長胡金至說，老建築取得使用執照困難，此次登錄為歷史建築，為活化與修繕開啟契機。

雲林土庫升格為鎮已八十年，文化底蘊深厚，不少店家或工廠已由二代接手，逐漸注入新活力，縣府為讓大家深度體驗老鎮魅力，邀「創業歸故里」冠軍陳佳新打造「土庫萬事屋」實境解謎，串聯順天宮、萬得醫院等景點，讓遊客化身實習生闖關，體驗在地產業與文化魅力。縣府表示，近期將開放免費測試，預計六月正式上線。