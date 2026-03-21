寶藏巖光節形塑夜間之城 藝術家以光回應環境

以光形塑夜間之城，2026寶藏巖光節今天起跑，讓觀眾不只能在白天觀展，晚上也能循著光線欣賞寶藏巖國際藝術村多元面貌，飽覽14組跨域藝術家如何以光回應環境。

此次參展藝術家包含黑川互動媒體藝術創辦人胡縉祥、周柏慶、邱俊維、郭展良、陳昱榮等。胡縉祥今天代表藝術家在開幕式致詞，他說，寶藏巖藝術村承載的歷史、環境記憶與人文很適合藝術家靜下心來，從過去與現在去創造未來。

胡縉祥此次選在寶藏巖藝術村著名地景「歷史斷面」前設置作品，入夜後流動光影投射在斷垣殘壁上，如以光延續、建構新風景，細看還可發現有不少中文字流瀉其中。他向中央社記者表示，寶藏巖因歷史歷經居民來去，他融入百家姓，讓觀眾能慢慢感受在歷史地景後的變動。

寶藏巖藝術村過去是以寶藏巖寺為核心所延伸的歷史聚落，在1960至1970年代許多老兵在此自立興建居宅，後面臨被拆遷命運，社運人士及文史團體發起保存運動，便發展為今天的寶藏巖藝術村聚落，「歷史斷面」即是拆遷時所留下的痕跡。

胡縉祥說，當初選擇展出地點時，他走到歷史斷面前決定「就是這裡」，他父親是榮民，當他看到那些只有一半的空間擺設時，令他聯想到家裡的磁磚、廁所等，對他來說，寶藏巖藝術村就像是一個為台北按下暫停鍵的地方。

周柏慶則嘗試以作品與觀眾對話，觀眾只要靠近作品發出聲響即會有回聲。他說，作品回應的聲音經過處理就會像是機器人聲調一樣，但不論觀眾聲音變高變低，作品都可以回應你，「我很喜歡孤獨感，這件作品是一件孤獨的作品，它永遠不知道旁邊有沒有人，在這邊等待與聆聽。」

台北市副市長林奕華致詞表示，今年寶藏巖光節以「微光之城」為題，她認為每個藝術家也是一道光，有自己的個性與風格，因此也要仔細地去看每個光帶給人們的能量，這些都呈現出台灣最強的藝術力。

「2026寶藏巖光節——微光之城」今天起在寶藏巖國際藝術村、蟾蜍山煥民新村展出至5月3日。