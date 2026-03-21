Mukasa白色瑜珈點亮文心森林公園 傳遞純淨正能量

春季的週末早晨，台中市文心森林公園出現了一片純白與寧靜的最美風景。由知名瑜珈品牌 Mukasa發起的「白色瑜珈」公益活動，於21日盛大登場，現場匯聚參與學員與品牌的愛心，共同捐贈10萬元善款給印度慈恩小學，幫助當地孩童透過教育脫貧。

活動一開場，即由音樂製作人郭蘅祈(郭子)領唱，隨後由竟芳老師與Sophie老師共同引領草地瑜珈流動。現場數百名參與者皆響應「純白 Dress Code」，在專業師資與頌缽老師的帶領下，展開一場身心靈的深度覺察，為喧囂的都市叢林注入一股安定與祥和的力量。

本次「白色瑜珈」有別於一般的戶外運動，極度強調「向內靜心」體驗。主辦方特別規定全場參與者必須身穿純白服飾，這不僅是為了創造壯觀的視覺美感，更深層的意義在於「褪去世俗的繁雜與標籤」。

Mukasa執行長孫彩玲表示，純白象徵著回歸內在的純淨與平等，當數百名穿著白衣的民眾共同在陽光與微風中展開和諧的瑜珈流動時，現場凝聚的專注力與正能量令人為之動容。

孫彩玲表示，瑜珈不僅是墊子上的肢體練習，更是一種生活態度的展現。為了讓大眾能擁有最舒適的練習體驗，Mukasa致力於開發簡約與零束縛的專業服飾，同時也與知名泳裝品牌Marium(https://www.marium.com.tw/)攜手。

此次透過純白Dress Code的號召，不僅在視覺上形成強大共振，更期盼能讓參與者在竟芳老師與Sophie老師的引導下，於一致的呼吸與步伐中放下外界紛擾，找回久違的平靜與自由。

除了身心靈的洗滌，本次活動更結合了公益善舉。現場匯聚參與學員與品牌的愛心，共同捐贈10萬元善款給印度慈恩小學，幫助當地孩童透過教育脫貧。透過這場壯觀的白色覺察，台灣瑜珈人將小愛化為大愛，讓純淨的善念隨著微風，傳遞到世上每一個需要的角落。