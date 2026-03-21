大大基金會捐血家年華台北終站 呼籲衝刺1.5萬袋熱血

大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華，歷經一個月由南向北的愛心接力，21日在台北市政府前廣場迎來全台巡迴的最終站。台北市長蔣萬安親自出席壓軸場，與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維共同挽袖呼籲。戴永輝全家到場支持，在大地溫泉酒店董事長王雪梅在新北場捐血後，今日兩個兒子接力捐出熱血，一家人以實際行動實踐公益。

戴永輝代表大大數位基金會，捐贈一台頂規復康巴士予台北市政府。這是基金會連續第二年針對台北市身障需求捐助車輛，實質提升城市無障礙運輸效能。

台北市長蔣萬安表示，他也是第二年參加大大數位基金會舉辦的捐血嘉年華。感謝戴永輝以經營企業同樣的精神投入社會責任，無論是弱勢家庭、清寒學生，還是捐助復康巴士都不遺餘力。

蔣萬安說，要挑戰一萬五千袋熱血非常有企圖心，這不只救人一命，更是救了一個家庭，台北市府定會持續全力支持。

前台北市副市長李四川也分享，自己做工程，可以讓一坪地蓋五坪的房子，讓這個城市變大，但只有「愛」，才可以讓城市變偉大。一萬五千袋是驚人的挑戰，但看見全台鄉親的熱情參與，今年一定能達標。

他也說自己是大大寬頻的在地用戶，未來若有機會服務更多市民，也將全力支持這份愛心行動。

立法委員王鴻薇呼籲，捐血活動非常重要，先前的冷氣團使捐血量低於數值，目前最缺A型、O型血，請大家一定要捐起衣袖幫忙。

此次盛會匯聚了金融與產業界的重量級力量。摩根大通集團亞太區副主席錢國維帶領同仁一起參與，他強調，血是金錢買不到的，比財富更有價值，金融人更應支持這份生命的傳承。

大大數位基金會榮譽董事長李大維則指出，目前全台血液存血量僅剩不到七天（安全值為12天），捐血是醫療體系的「及時雨」，感謝各界共襄盛舉，守護國人健康。

戴永輝說，基金會於全台巡迴期間已針對各縣市需求挹注逾千萬元善款與物資，涵蓋教育、文化與弱勢照顧，透過大大數位基金會，也讓愛心轉化為推動地方發展的長期動能。這場橫跨全台的愛心馬拉松已進入最後衝刺階段，大大數位基金會誠摯邀請市民朋友把握機會，一同挽袖救人，讓愛心在台灣每個角落持續循環。