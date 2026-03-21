孩童感染「食人菌」這些症狀要當心 醫示警併發症：抗生素須吃滿10天

開學已一陣子，流感、副流感病毒及俗稱「食人菌」A型鏈球菌在小朋友間流行，馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫表示，A型鏈球菌在小朋友身上主要會出現喉嚨發炎、猩紅熱等2項症狀，而醫師給予的10天抗生素，一定要按照療程吃完，避免出現抗藥性再引發心臟、腎臟的併發症。

紀鑫說，流感通常以高燒不退為主，症狀來得急且全身不適明顯；副流感則常見於呼吸道感染，症狀與感冒相似，而A鏈若小朋友得到主要會有喉嚨發炎，可能會出現發燒、喉嚨痛、草莓舌、還有嘴角破皮、淋巴結腫起來等症狀，比較不會出現咳嗽、流鼻水等情形。

除了喉嚨發炎，紀鑫說，有些人會合併猩紅熱，身上會出現粗粗的疹子，而生病一至二周後，也可能出現手掌脫皮紅腫等表現。治療的部分，基本上是會給予抗生素，並要治療10天，才會完全避免風濕性心臟病或急性腎絲球腎炎等免疫相關併發症。

紀鑫表示，如孩童出現發燒反覆的症狀加上喉嚨很痛，就要交由醫師診斷確認是否有化膿，來診斷是哪種疾病，但若是高燒不退就要注意是流感，不管如何都要盡速就醫，以避免病情惡化。