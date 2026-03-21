中油吸收7成5穩物價 汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元

中油宣布下周一、23日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

中油表示，本周受伊朗擴大攻擊波斯灣鄰國能源設施，並持續封鎖荷姆茲海峽，導致國際油價大幅上漲。

中油強調，由於亞鄰國家油價因中東戰事同步上揚，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲15.0元及16.9元，但為減緩國際油價的大幅上漲造成國內汽柴油價漲幅過高，中油持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收7.9元、11.5元。

中油指出，在政府衡酌穩定國內物價及中油財務現況後，啟動專案平穩機制吸收比例，本周由六成動態調整再提升至七成五，經計算汽、柴油各再吸收5.3元及4.0元，合計汽、柴油各共吸收13.2元及15.5元。

自2月28日中東爆發美伊戰爭起，迄3月22日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約34.26億元。

中油表示，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。